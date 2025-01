Cappelletti di carne in brodo con Prosciutto di Carpegna Dop

I Cappelletti di Carne in Brodo di Gallina o Cappone sono un piatto tradizionale emiliano perfetto per le feste. La pasta fresca viene farcita con un ripieno saporito a base di lonza di maiale, pollo, prosciutto crudo, mortadella, parmigiano e aromi. Il ripieno si prepara rosolando le carni con verdure e spezie, per poi tritarle e condirle.

Preparazione 1 In una casseruola bella capiente, mettete tutti gli ingredienti per la farcia: lonza di maiale, sedano, carota e cipolla tritati finemente, rosmarino e aglio con petto di pollo e il burro. 2 Fate rosolare bene per qualche minuto. 3 Macinare il tutto insieme al prosciutto e alla mortadella, aggiungendo alla fine il parmigiano, la noce moscata e se serve il sale e pepe. 4 Fate rapprendere in frigorifero per qualche minuto prima di utilizzarlo. 5 Nel frattempo, mettete a bollire tutti gli ingredienti per il brodo di carne. Unica accortezza è quella di arrostire la cipolla prima di inserirla nell’acqua. 6 Fate bollire per circa 2,5/3 ore. Lasciar riposare il brodo e filtrarlo. 7 Fate tutti quadrati da 3 cm circa per lato, aggiungete un po’ di ripieno e chiudere a mo’ di cappelletto. 8 Disponete tutti i cappelletti fatti in una teglia pronti per essere cotti nel brodo di carne. 9 Cuocere i cappelletti nel brodo salato per circa 2-3 minuti. Servire con il brodo ancora caldo.

Il brodo, intenso e profumato, si ottiene bollendo gallina o cappone con verdure e spezie per 3 ore. I cappelletti, formati tagliando la pasta in piccoli quadrati, vengono cotti nel brodo bollente per pochi minuti e serviti caldi, immersi nel loro brodo. Un piatto ricco di sapori autentici e tradizione.