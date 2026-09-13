Cavatelli risottati nel brodo di pesce: la ricetta senza sale aggiunto

I Cavatelli alla quintessenza di mare di Mirko Lucidi, chef del ristorante Attico sul Mare di Grottammare, sono un piatto che concentra nel formato della pasta e nella sua mantecatura tutto il carattere del pescato locale. I cavatelli, preparati a mano con semola rimacinata e acqua, vengono risottati direttamente in un’essenza ottenuta da un sugo allo scoglio. Per il fondo si utilizzano mazzancolle, moscardini, granchi, panocchie e pesce misto da zuppa, cotti lentamente per circa due ore dopo un primo soffritto con aglio e prezzemolo. Il brodo viene quindi filtrato con un panno di lino, ottenendo una base limpida e intensa nella quale cuociono i cavatelli. L’aggiunta di olio extravergine di oliva durante la cottura favorisce la cremosità finale.