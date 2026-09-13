Menu
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
Domenica 13 settembre 202610:30118.637 articoli pubblicati

Discover
Italia a Tavola menu
search
Cerca

PROFUMO DI MARE

Immagine ricetta

Cavatelli risottati nel brodo di pesce: la ricetta senza sale aggiunto

Cavatelli fatti a mano risottati nell’essenza di uno scoglio di pesce locale, completati con tartare di mazzancolle, olio al prezzemolo e polveri di mare. Un piatto senza sale aggiunto, intenso e marino

Tipologia Cucina: Cucina di mare
Categoria: Primo Piatto
Difficoltà: Media
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 2 ore
Tempo di cottura: 9 minuti
Tempo di riposo: 30 minuti
Tempo totale: 2 ore e 39 minuti
Calorie: 550 kcal per porzione
13 settembre 2026 alle ore 10:30

I Cavatelli alla quintessenza di mare di Mirko Lucidi, chef del ristorante Attico sul Mare di Grottammare, sono un piatto che concentra nel formato della pasta e nella sua mantecatura tutto il carattere del pescato locale. I cavatelli, preparati a mano con semola rimacinata e acqua, vengono risottati direttamente in un’essenza ottenuta da un sugo allo scoglio. Per il fondo si utilizzano mazzancolle, moscardini, granchi, panocchie e pesce misto da zuppa, cotti lentamente per circa due ore dopo un primo soffritto con aglio e prezzemolo. Il brodo viene quindi filtrato con un panno di lino, ottenendo una base limpida e intensa nella quale cuociono i cavatelli. L’aggiunta di olio extravergine di oliva durante la cottura favorisce la cremosità finale.

Preparazione

Per i cavatelli

1

Impastare a mano, farli riposare per 30 minuti e preparare i Cavatelli nella loro preparazione classica. 

Olio al prezzemolo

1

Frullare il prezzemolo con l'olio di evo, portare ad ebollizione e filtrare il liquido dai residui di prezzemolo.

Tartare di mazzancolle

1

Preaprare una tartare di mazzancolle condita con olio e sale.

Polvere di cozze e mazzancolle

1

Prendete le teste delle mazzancolle utilizzate per la tartara e mettetele in essiccatore per circa 24 ore. Stesso procedimento per ottenere le cozze disidratate 

Procedimento e preparazione sugo

1

Far soffriggere aglio e prezzemolo con tutti i pesci - dopo averli puliti ed eviscerati - per circa 10 minuti, poi mettere acqua fredda (circa 2 litri). Coprire e far cuocere per circa 2 ore, poi filtrare il tutto con un panno di lino: sara’ la base per il nostro piatto.

2

Portiamo ad ebollizione e buttiamo dentro i Cavatelli per circa 9 minuti, aggiungendo 3 cucchiai di olio extravergine di oliva. Risottiamo il tutto, fino al raggiungimento della cremosità del piatto.

3

Completiamo con la tartare e la polvere di cozze e mazzancolle. 

Il piatto viene completato con una tartare di mazzancolle, olio al prezzemolo e polveri di cozze e mazzancolle ottenute dall’essiccazione degli ingredienti. Una preparazione in cui non viene aggiunto sale ai cavatelli: è l’intensità naturale del mare a definire il profilo gustativo del piatto.

Approfondisci

Tutto su cucina di mareTutto su ristorazione italianaTutto su pasta fresca

Tag

ricette pescecavatelli fatti a manocucina di mareprimi piatti gourmetristorazione italianatecniche di cotturapasta frescaprimi piattiMirko Lucidi

© Riproduzione riservata

“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili”

Alberto Lupini

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail