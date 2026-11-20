I li chjusoni al mirto con ragù bianco sono un primo piatto che racconta la tradizione gastronomica della Gallura attraverso ingredienti e profumi del territorio. Gli gnocchetti sardi, preparati a mano con farina, acqua e bacche di mirto macinate oppure sciroppo di mirto, acquistano una caratterizzazione aromatica intensa e mediterranea. Il condimento è un ragù bianco a base di carne di maiale, insaporito con un battuto di cipolla, carota, sedano e basilico, sfumato con vino bianco e arricchito dalla polpa e dalle foglie di mirto. La cottura lenta con brodo vegetale permette agli ingredienti di amalgamarsi, mentre il pecorino grattugiato completa la mantecatura con una nota sapida.
TRADIZIONE SARDA
Dalla Gallura alla tavola: li chjusoni al mirto con pecorino e maiale
Li chjusoni al mirto incontrano un ragù bianco di maiale, aromatizzato con bacche e foglie di mirto. Un primo piatto gallurese completato dalla mantecatura con pecorino, che racconta i sapori della Sardegna.
Preparazione
Per l'impasto dei chjusoni al mirto
La proporzione indicata per la pasta è di 1 kg di farina per mezzo litro d'acqua. All'impasto vengono aggiunte bacche di mirto private dei semi e macinate, oppure lo sciroppo Mirtina dell'azienda La Multa, per ottenere la caratterizzazione aromatica desiderata. Sale e pepe secondo il gusto. La quantità effettiva di farina da utilizzare per ottenere la porzione prevista dipende dal quantitativo di pasta fresca che si intende preparare.
Pasta al mirto
Si prepara l'impasto dei chjusoni lavorando la farina con l'acqua e incorporando le bacche di mirto macinate oppure lo sciroppo Mirtina. Una volta ottenuta la consistenza adatta alla lavorazione, si procede alla formazione degli gnocchetti secondo la tradizione gallurese.
Ragù bianco
In un tegame si fa rosolare la carne di maiale, sgranandola durante la cottura. Si sfuma quindi con il vino bianco e il mirto, lasciando sviluppare la componente aromatica.
Fondo vegetale
A parte si prepara un battuto di cipolla, carota, sedano e basilico, facendolo insaporire brevemente sul fuoco. Il battuto viene poi unito alla carne.
Cottura
Si aggiungono la polpa di mirto e circa due mestoli di brodo vegetale. Il ragù viene lasciato cuocere a fuoco dolce per 20-25 minuti, fino a raggiungere una consistenza morbida e sufficientemente succosa da avvolgere la pasta.
Mantecatura
Si cuociono i chjusoni in abbondante acqua bollente salata, quindi si trasferiscono nel condimento. Si completa la preparazione con il pecorino grattugiato, amalgamando delicatamente per distribuire il ragù e ottenere una buona mantecatura.
Servizio
I chjusoni vengono impiattati e completati con un'ultima spolverata di pecorino.
Una ricetta che valorizza le materie prime e l'identità gastronomica di Telti, portando in tavola uno dei sapori più riconoscibili della Sardegna.