I li chjusoni al mirto con ragù bianco sono un primo piatto che racconta la tradizione gastronomica della Gallura attraverso ingredienti e profumi del territorio. Gli gnocchetti sardi, preparati a mano con farina, acqua e bacche di mirto macinate oppure sciroppo di mirto, acquistano una caratterizzazione aromatica intensa e mediterranea. Il condimento è un ragù bianco a base di carne di maiale, insaporito con un battuto di cipolla, carota, sedano e basilico, sfumato con vino bianco e arricchito dalla polpa e dalle foglie di mirto. La cottura lenta con brodo vegetale permette agli ingredienti di amalgamarsi, mentre il pecorino grattugiato completa la mantecatura con una nota sapida.