La fregula ai frutti di mare dell’Antica Osteria del Mare di Milano è un primo piatto che porta in tavola i profumi della cucina mediterranea e i sapori del mare. La ricetta unisce cozze, vongole, scampi, calamari e gamberi alla fregula sarda, valorizzata da una salsa di pomodoro e dal fumetto di pesce. La cottura graduale, con l'aggiunta del brodo caldo proprio come per un risotto, permette alla pasta di assorbire tutti gli aromi e raggiungere una consistenza avvolgente e cremosa. Il liquido filtrato dei molluschi contribuisce ad approfondire il gusto, mentre il prezzemolo fresco e un filo di olio extravergine di oliva a crudo completano il piatto. Una preparazione ricca e saporita, ideale per chi ama i primi di mare.
SAPORI SARDI
Fregula ai frutti di mare: il segreto è la cottura come un risotto
La fregula ai frutti di mare dell'Antica Osteria del Mare di Milano combina cozze, vongole, scampi, calamari e gamberi. Cotta come un risotto con fumetto di pesce, risulta cremosa e ricca di sapore
Preparazione
Per il condimento
Lasciare spurgare le vongole in acqua salata per il tempo necessario. Pulire le cozze eliminando le barbe, sciacquarle e pulire calamari e gamberi. Tagliare i calamari ad anelli.
In una casseruola capiente scaldare l'olio extravergine di oliva con l'aglio schiacciato. Aggiungere cozze e vongole e cuocere a fuoco vivo fino alla loro apertura. Filtrare il liquido rilasciato dai molluschi e conservarlo.
Aggiungere nella casseruola scampi, calamari e gamberi. Rosolare brevemente per insaporirli.
Unire la salsa di pomodoro e lasciare cuocere per qualche minuto, così da amalgamare i sapori.
Tostare la fregula
Versare la fregula nella casseruola e tostarla per circa un minuto, mescolando per distribuirla uniformemente nel condimento.
Aggiungere gradualmente il fumetto di pesce caldo, procedendo come per la preparazione di un risotto. Continuare a mescolare e aggiungere altro liquido man mano che viene assorbito.
Versare il liquido di cottura filtrato di cozze e vongole per intensificare il sapore. Regolare di sale e proseguire fino a quando la fregula sarà cotta e cremosa.
Mantecare e servire
Aggiungere il prezzemolo tritato e continuare a mantecare con un movimento costante della casseruola per ottenere una consistenza avvolgente.
Questa ricetta è tratta da “La guida del Mercato Ittico Milano - IL PESCE A MILANO 2026”, curata da Simona Cortopassi ed edita da Multiverso di Mario Cucci.