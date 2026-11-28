La fregula ai frutti di mare dell’Antica Osteria del Mare di Milano è un primo piatto che porta in tavola i profumi della cucina mediterranea e i sapori del mare. La ricetta unisce cozze, vongole, scampi, calamari e gamberi alla fregula sarda, valorizzata da una salsa di pomodoro e dal fumetto di pesce. La cottura graduale, con l'aggiunta del brodo caldo proprio come per un risotto, permette alla pasta di assorbire tutti gli aromi e raggiungere una consistenza avvolgente e cremosa. Il liquido filtrato dei molluschi contribuisce ad approfondire il gusto, mentre il prezzemolo fresco e un filo di olio extravergine di oliva a crudo completano il piatto. Una preparazione ricca e saporita, ideale per chi ama i primi di mare.