La ricetta del risotto alla milanese che voleva diventare una paella

A completarlo, un ricco accompagnamento di carne, pesce e verdure: salsiccia, manzo e pollo incontrano calamari e gamberi, mentre asparagi, piselli, zucchine, carote, funghi cardoncelli e salicornia aggiungono colore, consistenze e note vegetali. Una rilettura contemporanea e scenografica, dove il carattere cremoso del risotto lascia spazio alla croccantezza e alla struttura tipiche della paella.