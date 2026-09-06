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Domenica 6 settembre 202610:30118.523 articoli pubblicati

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RISOTTO IN PAELLA

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La ricetta del risotto alla milanese che voleva diventare una paella

Un originale incontro tra risotto alla milanese e paella valenciana: riso allo zafferano arrostito in padella, accompagnato da carne, pesce, verdure e salicornia per un piatto ricco di gusto e consistenze

Tipologia Cucina: Internazionale
Categoria: Primo Piatto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 1 ora e 30 minuti
Calorie: 550 kcal per porzione
06 settembre 2026 alle ore 10:30

Il risotto alla milanese che voleva diventare una paella nasce dall'incontro tra due grandi tradizioni gastronomiche: il risotto allo zafferano della cucina meneghina e la paella valenciana. Il riso Vialone Nano, mantecato con burro e Parmigiano, viene raffreddato, porzionato e poi arrostito in padella fino a ottenere una superficie dorata e croccante. 

Preparazione

Per il risotto

1

Preparare il brodo come riportato sulla confezione ed aggiungere il mep allo zafferano. In una casseruola tostare il riso ed appena bollente bagnare con il brodo. Portarlo a cottura e mantecare con il burro e il parmigiano. Stendere il risotto in una teglia e abbattere di temperatura.

Per la carne

1

Tagliare la salsiccia a pezzi, il pollo a strisce e il manzo a straccetti. Metterli in una busta sottovuoto con il fondo di vitello. Cuocere a vapore in forno a 80° per 10 minuti e abbattere di temperatura.

Per il pesce

1

Incidere i calamari all’orientale e metterli insieme ai gamberi in una busta sottovuoto con il fondo di crostacei diluito. Cuocere a vapore in forno a 80° per 10 minuti e abbattere di temperatura.

Per le verdure

1

Arrostire in padella le verdure precedentemente lavate e tagliate con l’olio e il timo. Regolare di sale e pepe.

Per la finitura

1

Arrostire il pesce e la carne in padella con olio extravergine ed erbe aromatiche. Coppare il riso e arrostirlo in padella da ambo i lati. Servirlo con la carne, il pesce e le verdure.

A completarlo, un ricco accompagnamento di carne, pesce e verdure: salsiccia, manzo e pollo incontrano calamari e gamberi, mentre asparagi, piselli, zucchine, carote, funghi cardoncelli e salicornia aggiungono colore, consistenze e note vegetali. Una rilettura contemporanea e scenografica, dove il carattere cremoso del risotto lascia spazio alla croccantezza e alla struttura tipiche della paella.

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Alberto Lupini

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