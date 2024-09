Lattughe ripiene di Stefania Alberti

Come primo passo, iniziare a pulire la lattuga passandola sotto l’acqua corrente. Selezionare poi 16 foglie belle e larghe abbastanza da poterle piegare su stesse con all’interno il ripieno, che andranno a comporre il piatto.

Sbollentarle in acqua salata per alcuni istanti, poi scolarle e metterle ad asciugare su un telo da cucina.

Quando saranno rosolate per bene, aggiungere la carne e farla insaporire. Procedere tritandola insieme al cuore della lattuga.

Unire quindi la mollica di pane che deve essere prima ammorbidita nel latte, poi la maggiorana, l’uovo e il parmigiano grattugiato: impastare il tutto in modo omogeneo, assaggiando e regolando il sapore con sale, pepe e noce moscata.

Usare questo impasto per farcire le foglie di lattuga che andranno arrotolate prestando attenzione a stringere bene i bordi verso l’interno, per non farne uscire il ripieno durante la cottura.