Lo strudel salato con melanzane, prosciutto crudo di Parma DOP e Gorgonzola DOP dolce è una preparazione sfiziosa, ideale da servire come antipasto o da proporre per un aperitivo. La pasta sfoglia racchiude un ripieno a strati in cui le melanzane grigliate incontrano la sapidità del prosciutto e la cremosità del Gorgonzola DOP.
ANTIPASTO SFIZIOSO
Lo strudel diventa salato: dentro la sfoglia prosciutto, melanzane e Gorgonzola DOP
Lo strudel salato con melanzane, prosciutto crudo di Parma DOP e Gorgonzola DOP unisce un involucro croccante di sfoglia a un ripieno saporito e cremoso. Ideale come antipasto o per un aperitivo
Preparazione
Affettare la melanzana e grigliarla su una piastra.
Srotolare la pasta sfoglia direttamente sulla leccarda del forno. Ricoprirla con uno strato di fette di prosciutto. Fare poi uno strato di melanzane grigliate.
Mettete un cubetto di Gorgonzola su ogni fetta di melanzana. Arrotolare la sfoglia e richiudere i lati ripiegando un po’ la pasta e premendo con la forchetta.
Spennellare con il latte e spolverizzare con i semi di papavero.Infornare a 200°C per una ventina di minuti o comunque fino a quando lo strudel sarà ben cotto.
La superficie, spennellata con il latte e arricchita dai semi di papavero, diventa dorata e croccante durante la cottura in forno. Una ricetta semplice da realizzare, che alterna consistenze e sapori e può essere servita sia calda sia tiepida.