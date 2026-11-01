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Domenica 1 novembre 202610:30119.462 articoli pubblicati

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ANTIPASTO SFIZIOSO

Immagine ricetta

Lo strudel diventa salato: dentro la sfoglia prosciutto, melanzane e Gorgonzola DOP

Lo strudel salato con melanzane, prosciutto crudo di Parma DOP e Gorgonzola DOP unisce un involucro croccante di sfoglia a un ripieno saporito e cremoso. Ideale come antipasto o per un aperitivo

Tipologia Cucina: Internazionale
Categoria: Antipasto - Piatto unico
Difficoltà: Bassa
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 15 minuti
Tempo di cottura: 20 minuti
Tempo totale: 35 minuti
Calorie: 390 kcal per porzione
01 novembre 2026 alle ore 10:30

Lo strudel salato con melanzane, prosciutto crudo di Parma DOP e Gorgonzola DOP dolce è una preparazione sfiziosa, ideale da servire come antipasto o da proporre per un aperitivo. La pasta sfoglia racchiude un ripieno a strati in cui le melanzane grigliate incontrano la sapidità del prosciutto e la cremosità del Gorgonzola DOP. 

Preparazione

1

Affettare la melanzana e grigliarla su una piastra.

2

Srotolare la pasta sfoglia direttamente sulla leccarda del forno. Ricoprirla con uno strato di fette di prosciutto. Fare poi uno strato di melanzane grigliate.

3

Mettete un cubetto di Gorgonzola su ogni fetta di melanzana. Arrotolare la sfoglia e richiudere i lati ripiegando un po’ la pasta e premendo con la forchetta.

4

Spennellare con il latte e spolverizzare con i semi di papavero.Infornare a 200°C per una ventina di minuti o comunque fino a quando lo strudel sarà ben cotto.

La superficie, spennellata con il latte e arricchita dai semi di papavero, diventa dorata e croccante durante la cottura in forno. Una ricetta semplice da realizzare, che alterna consistenze e sapori e può essere servita sia calda sia tiepida.

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Alberto Lupini

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