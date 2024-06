Minestra di anguilla del lago di Lesina dello chef Gabriele Biscotti

Minestra di anguilla del lago di Lesina.

La zuppa di pesce preparata da Gabriele Biscotti del ristorante Le Antiche Sere di Lesina (Fg), rappresentante della regione Puglia in occasione del BrodettoFest 2024 di Fano (Pg).

Ingredienti per quattro persone:

4 anguille da circa 150 gr

4 grosse patate

1 peperone rosso

1 peperone giallo

1 peperone verde

2 zucchine

1 melanzana

4 pomodorini

1 cipolla

1 mazzetto di sedano selvatico

1 peperoncino

1 kg di cicoria di campo

1/2kg di bietolina selvatica

q.b. concentrato di pomodoro

Preparazione:

In un litro di acqua fredda salata mettere le anguille eviscerate e tagliate a tranci di circa 4 cm, portare a bollore e sciumiare. Togliere l'anguilla e metterla da parte, immergere la cipolla, i peperoni, le zucchine, la melanzana e le patate, tutte tagliate a pezzetti, i pomodorini, la cicoria (precedentemente scottata), il sedano, il peperoncino, un po' di concentrato di pomodoro. Sopra a tutto adagiare le anguille, aggiustare di sale, un filo di olio, coprire e lasciare andare a fuoco lento per circa 35 minuti. Controllare la cottura delle patate (da lì si capisce se è tutto pronto), spegnere e lasciare riposare per ulteriori 10 minuti, infine impiattare.

