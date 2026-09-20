Non la solita pasta ai frutti di mare, la ricetta con ostriche e gamberi rossi

I Truciolotti ai frutti di mare dello chef Fabio Silva sono un primo piatto che concentra in un’unica preparazione diverse espressioni del mare italiano. La pasta viene mantecata con una riduzione di zuppa di pesce, acqua di cozze e vongole ed emulsione di teste di gambero, creando una base intensa e saporita. Il piatto viene completato con gamberi rossi di Mazara, seppie di Manfredonia, branzino in tartare e rosolato, cozze, vongole e ostriche di Goro, insieme a basilico, finocchietto e salicornia.