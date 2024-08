La Parmigiana di Melanzane Gourmet di Massimo Piccolo

La parmigiana di melanzane è un classico della cucina italiana, e in questa versione, lo Chef Massimo Piccolo del Flora Restaurant - Hotel Flora ci offre una ricetta ricca di sapori autentici e mediterranei. Con strati di melanzane fritte, provola affumicata, salsa di pomodoro e grana padano, questa parmigiana è un piatto che unisce tradizione e gusto in modo perfetto.

Preparazione Preparare la salsa di pomodoro 1 Tritare finemente il sedano, le carote e la cipolla per ottenere una brunoise. 2 In una casseruola, aggiungere mezzo bicchiere di olio extravergine di oliva e soffriggere le verdure a fuoco lento con due foglie di basilico. 3 Aggiungere la passata di pomodoro e far sobbollire per un'ora a fuoco lento. Preparare le melanzane 1 Sbucciare le melanzane e tagliarle a dischi. 2 Infarinare i dischi di melanzana, passarli nell'uovo sbattuto e friggerli in olio di semi ben caldo. 3 Scolare le melanzane fritte su carta assorbente per eliminare l'olio in eccesso. Assemblare la parmigiana 1 In una teglia da forno, disporre quattro dischi di melanzane. 2 Su ogni disco, versare un cucchiaio di salsa di pomodoro, sovrapporre un disco di provola affumicata, una spolverata di grana padano e una foglia di basilico. 3 Aggiungere un altro disco di melanzana sopra e ripetere l'operazione per ottenere tre strati. 4 Ultimare con un pezzetto di provola, due cucchiai di salsa di pomodoro e una generosa spolverata di grana padano. Cottura in forno 1 Preriscaldare il forno a 180°C. 2 Cuocere la parmigiana per 12 minuti. Servire 1 Servire la parmigiana ben calda, decorata con scaglie di parmigiano reggiano.

La parmigiana di melanzane dello Chef Massimo Piccolo è un piatto che porta in tavola tutta la ricchezza dei sapori mediterranei. Perfetta per una cena in famiglia o per un'occasione speciale, questa ricetta conquisterà tutti con la sua combinazione di melanzane fritte, formaggio filante e salsa di pomodoro. Un classico che non passa mai di moda.