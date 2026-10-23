Pasta mista con baccalà e castagne: il caffelatte diventa una salsa da chef

La pasta mista con baccalà, castagne, caffelatte e provola è un primo piatto che combina sapori marini, note autunnali e sfumature aromatiche in un equilibrio originale. La ricetta dello chef Andrea Lattanzi, del ristorante Taverna Flavia, abbina il gusto sapido del baccalà alla dolcezza delle castagne, mentre il caffelatte, preparato con chicchi di caffè tostati lasciati in infusione, contribuisce a creare una base cremosa e profumata. La pasta cuoce direttamente nella salsa, assorbendone gli aromi, e viene mantecata con provola a dadini, che aggiunge una nota lattica e una consistenza filante.