Polpettine di zucca con formaggio spalmabile Senna Fresco

La ricetta delle polpettine di zucca e formaggio spalmabile Senna Fresco. Grazie alla sua consistenza cremosa e al sapore delicato, Fresco si presta a molteplici applicazioni. È l'ingrediente perfetto per creare stuzzichini raffinati e finger food per aperitivi eleganti, così come per antipasti creativi. Questo formaggio è anche ideale per la preparazione di primi piatti gourmet, arricchendo risotti, paste e salse.

Preparazione 1 Cuocere una zucca intera in forno statico preriscaldato a 200° per c.a. 40-45 minuti, fino a cottura. 2 Lasciarla intiepidire, quindi eliminare la buccia, i semi e i filamenti interni. Trasferire 600 g di polpa in una ciotola e schiacciatela bene con una forchetta. 3 Aggiungere il pangrattato, il parmigiano reggiano Dop grattugiato, un pizzico di sale e pepe q.b. 4 Unire Fresco e le foglioline di maggiorana, amalgamare il tutto sino ad ottenere un impasto omogeneo: formare delle palline del peso di circa 60 gr. l’una e passarle nel pangrattato. 5 Adagiarle in una teglia foderata con carta forno, distanziandole leggermente fra di loro e cuocere in forno statico preriscaldato a 190° per 30 minuti.

Inoltre, Fresco è un'ottima scelta per i dolci, rendendo speciali dessert al cucchiaio e torte da forno. La sua versatilità consente di realizzare ricette della tradizione con un tocco moderno e creativo, adattandosi facilmente alle diverse esigenze