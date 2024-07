Risotto appena affumicato con gambero rosso, limone e caviale d’aringa

Risotto appena affumicato con gambero rosso crudo, limone candito e caviale d’aringa

Risotto appena affumicato con gambero rosso crudo, limone candito e caviale d’aringa.

A Isola della Scala il risotto è un piatto immancabile, Davide Botta del ristorante Artigliere ci presenta questa ricetta presente sulla guida TavoleDoc Veneto.

Ingredienti

Riso Vialone Nano 200 g

Vino bianco qb

Scalogni 2

Burro qb

Bisque di gamberi rossi qb

Brodo vegetale qb

Mozzarella di bufala affumicata 1

Sale qb

Gamberi rossi 4

Buccia di limone candita 1

Germogli di porro/erba cipollina qb

Zucchero qb

Preparazione

Prendere una padella o una casseruola dalla superficie ampia e antiaderente. Dopo averla scaldata a fuoco vivo, versare e distribuire il riso in modo da scottarlo uniformemente. Tostarlo fino a renderlo bello dorato, dopodiché sfumare con abbondante vino bianco. Nel frattempo, fare rosolare lo scalogno, di modo che si possa aggiungere il soffritto, il burro, la bisque di gamberi e bagnare con il brodo. La cottura va proseguita tenendola sotto controllo, per bagnare la bisque di tanto in tanto con il brodo vegetale. Mentre si presta attenzione all’uniformità del processo, tagliare a cubetti la mozzarella. A tre quarti della cottura del riso, aggiungere il formaggio appena tagliato e farlo sciogliere bene, aggiustando di sale. Si può togliere il risotto dal fuoco quando risulta cotto e bello cremoso. Prendere un piatto da portata e adagiarci su il riso, aggiungendo nel centro il gambero rosso crudo, tagliato leggermente e aperto in due. Per curare al meglio la presentazione, decorare con la buccia di limone candita ed eventualmente con alcuni germogli di porro o di erba cipollina. Volendo si può candire la buccia, scaldando dell’acqua in un pentolino e mettendoci la buccia quando sta bollendo: lasciarla qualche minuto, poi ripetere il tutto per 3 volte. Dopo la terza volta, aggiungere zucchero e acqua fino a che quest’ultima non si è assorbita: a questo punto si può procedere all’impiattamento.

