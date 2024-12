“Risotto” di brunoise di verdure, hummus di ceci e caprino al rosmarino

La del risotto di verdure, hummus di ceci e caprino al rosmarino di Bonduelle. Questa piatto propone una rivisitazione creativa del risotto, utilizzando verdure in brunoise come base. Carote, zucchine, cavolfiori e broccoli vengono rosolati insieme per creare una consistenza simile a quella del risotto tradizionale, arricchita dal sapore delicato dell'hummus di ceci e del caprino al rosmarino.

Preparazione 1 In una casseruola, rosolare le brunoise per circa 5 minuti. 2 Aggiungere il brodo vegetale e cuocere il tutto in modo che le verdure siano amalgamate tra loro

e il “risotto” si addensi. 3 Aggiungere l’hummus di ceci, il caprino, il rosmarino e regolare di sapore. 4 Cuocere per 1 minuto e, a fuoco spento, aggiungere il Parmigiano e un filo d’olio Evo. Per la presentazione 1 Servire caldo e decorare con il rosmarino.

Il brodo vegetale, aggiunto durante la cottura, consente di amalgamare perfettamente gli ingredienti, mentre il Parmigiano Reggiano e l'olio Evo aggiungono cremosità e un tocco finale di sapore. Il piatto viene completato con un rametto di rosmarino per una presentazione fresca e profumata. Perfetto come piatto vegetariano, semplice ma ricco di gusto.