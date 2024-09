Scrocchiarella, battuta di manzo, uova in camicia e formaggio di fossa

Uova di quaglia in camicia

Portare l'acqua a bollore in una casseruola e formare un vortice con l'aiuto di un cucchiaio. Spegnere la fonte di calore ed aggiungere l'aceto, di conseguenza le uova.

Cuocere ad una temperatura di circa 85°C per 90 secondi. Scolare e salare.

Portare la panna a 80 °C spegnere il fuoco, aggiungere il formaggio di Fossa grattugiato e lasciare in infusione per 8 ore.

Frullare e conservare in un sac à poche.

Tagliare a lamelle il tartufo, cuocere nel brodo di carne per 3 minuti a fiamma bassa, raffreddare e lasciare in infusione per 2 ore.