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SEDANO E GIN

Sorbetto di sedano al lime e gin: la ricetta da provare a casa

Sorbetto di sedano al lime e gin, accompagnato da estratto di carota e arancia e palline di zucchina, carota e pesca in salamoia dolce: un dessert fresco e originale, tra note vegetali, agrumate e aromatiche