Il sorbetto di sedano di Mirko Lucidi, chef dell’Attico sul Mare di Grottammare, propone un dessert fresco e aromatico, giocato sull’incontro tra note vegetali, agrumate e una componente alcolica. Il sedano viene cotto brevemente in uno sciroppo di acqua, zucchero e glucosio, profumato con lime e completato con gin prima di essere frullato e congelato.
SEDANO E GIN
Sorbetto di sedano al lime e gin: la ricetta da provare a casa
Sorbetto di sedano al lime e gin, accompagnato da estratto di carota e arancia e palline di zucchina, carota e pesca in salamoia dolce: un dessert fresco e originale, tra note vegetali, agrumate e aromatiche
Preparazione
Per il sorbetto di sedano
Sciogliere lo zucchero e il glucosio nell'acqua, far bollire e poi aggiungere sia la buccia che il succo del lime, aggiungere il sedano precedentemente tagliato a pezzi e cuocere per circa 1 minuto.
Alla fine della cottura aggiungere una tazzina da caffè di gin e frullare con l’aiuto del minipimer, mettere in congelatore e aspettare 24 ore per far congelare bene.
Per l'estratto di carote e arancia
Pelare le arance a vivo, pulire e pelare bene le carote e passare il tutto all’estrattore, una volta pronto l’estratto setacciare bene con un setaccio a maglia fina.
Per le palline di insalata di frutta e verdure
ciacquare bene tutte le verdure, nel frattempo prendere un pentolino e aggiungere acqua e zucchero, far sciogliere bene e far arrivare a bollore la salamoia dolce, mettere in un contenitore e far stiepidire, nel frattempo con uno scavino piccolo ricavare delle palline dalla zucchina, dalla carota e dalla pesca e mettere all’interno della salamoia dolce ancora tiepida.
Impiattamento
Prendere il sorbetto bello freddo ti congelatore e fare una bella pallina con il cucchiaio da gelataio e metterla al centro del piatto, prelevare con un cucchiaio bucato la frutta e la verdura dentro la salamoia dolce assicurandosi di scolarla bene e metterla intorno al sorbetto di sedano, infine versare con un piccolo brick l’estratto di arancia e carote.
Il sorbetto viene servito con un estratto di carota e arancia e con piccole sfere di zucchina, carota e pesca immerse in una salamoia dolce. Un piatto originale, equilibrato tra freschezza, dolcezza e sfumature erbacee.