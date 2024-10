Spago Ricchebuono 2.3 di Casa Fiorini, mandarini, cavolo nero e bottarga

Prima di iniziare, tenere presente che bisogna ottenere una polvere di cavolo nero facendo essiccare qualche foglia in forno per 60°C per 12 ore.

Per dare il via alla preparazione del piatto, spremere i mandarini e ricavarne il succo, intanto centrifugare le foglie di cavolo nero così da estrarne a sua volta il succo.

Cuocere gli spaghetti in acqua salata, osservandone il tempo di cottura affinché venga terminata in padella.