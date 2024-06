Spalla di agnello a bassa temperatura, salsa all’aglio e carote colorate

Spalla di agnello cotta a bassa temperatura, con salsa all’aglio, carote colorate al vapore e purea di carote

Spalla di agnello cotta a bassa temperatura, con salsa all’aglio, carote colorate al vapore e purea di carote.

Ecco la ricetta creata dal team di cucina del ristorante Salvo Cacciatori di Imperia e presente sulla guida TavoleDoc Liguria

Ingredienti:

Spalla di agnello disossata 1 kg

Sale qb

Pepe qb

Sacchetto per sottovuoto 1

Per il fondo di cottura:

Ossa di agnello 2 kg

Carota qb

Sedano qb

Cipolla qb

Concentrato di pomodoro 1 tubetto

Pomodori ramati qb

Vino rosso 1 bicchiere

Porto ½ bicchiere

Ghiaccio qb

Per la salsa all’aglio:

Aglio nero 2 teste

Buccia di 1 limone

Succo di 1 limone

Per la purea di carota:

Carote 1 mazzo

Sale qb

Acqua di cottura qb

Burro 1 nocciolina

Preprazione

Cuocere la spalla disossata per 36 ore sottovuoto con gli altri ingredienti a 60 °C costanti.

Per il fondo di cottura

Tostare in forno le ossa con un po’ di carota, sedano e cipolla a 180 °C per 15 minuti.

Aggiungere il concentrato di pomodoro e i pomodori ramati tagliati con cura, facendo trascorrere altri 5 minuti alla stessa temperatura.

Trascorso il tempo necessario, togliere dal forno e mettere il tutto in pentola, sfumando col vino e col porto.

Coprire poi con acqua e ghiaccio.

Portare ad ebollizione per 4 ore, quindi filtrare e ridurre fino a raggiungere la cremosità desiderata.

Per la salsa all’aglio

Frullare le teste con la scorza e il succo di limone, e poi passare al setaccio fine.

Per la purea di carota

Dopo aver cotto al vapore le carote possibilmente sottovuoto, creare una purea lucida frullando e aggiungendo sale e un po’ di acqua di cottura.

Una volta ultimata la cottura dell’agnello, passare il pezzo tagliato a porzione in una padella rovente con una nocciolina di burro di modo da dorarlo. Impiattare con qualche goccia di aglio nero e due quenelle di purea di carota.

A piacere aggiungere il fondo di agnello precedentemente ottenuto.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.