Zucca e funghi porcini: la ricetta con infuso autunnale e salvia

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Tagliare la restante zucca a fette regolari spesse circa mezzo millimetro. In base alle preferenze è possibile lasciare la buccia, ben lavata, per donare contrasto cromatico e di consistenze. Disporre le fette su una teglia rivestita di carta forno, spennellare con olio extravergine di oliva, salare, pepare, aggiungere i rametti di timo e cuocere in forno statico preriscaldato a 200 °C per circa 25-30 minuti, finché l'interno non sarà morbido e la superficie leggermente caramellata e dorata.