Metabolismo e peso: cosa influisce davvero sul tuo corpo

Con metabolismo si intende quella serie di processi che l’organismo mette in atto per produrre energia grazie alle sostanze nutritive introdotte con l’alimentazione. Metabolismo e alimentazione sono quindi strettamente correlati, e questa equazione può portare alla falsa credenza che un metabolismo "più lento" o "più veloce" — che elabora il cibo più o meno rapidamente — determini necessariamente il peso corporeo. Il metabolismo di per sé, infatti, ha un’influenza contenuta sul peso, anche in presenza di sovrappeso o obesità, mentre l'aumento di peso va inquadrato considerando una molteplicità di fattori.

Metabolismo basale: che cos’è

Se il metabolismo è l'insieme di processi biochimici per trasformare in energia i nutrienti e le calorie assunti, il dispendio energetico complessivo deriva dalla somma di diverse componenti. Tra queste: il metabolismo legato al consumo energetico in funzione dell'attività fisica (più intensa è l’attività, maggiore il dispendio energetico), la termogenesi indotta dalla dieta (energia usata per digerire e assorbire nutrienti) e il metabolismo a riposo, ovvero il dispendio necessario a mantenere attive le funzioni vitali come battito cardiaco, respirazione e attività nervosa e digestiva.

Il metabolismo basale varia da persona a persona in base a fattori come età, sesso, genetica e composizione corporea, ma queste differenze non sono così elevate come si pensa.

Metabolismo e aumento di peso

L’aumento di peso è una condizione provocata da interazioni complesse tra fattori genetici, ambientali e psicosociali e non può essere attribuito solo a un “metabolismo lento”. Le attuali evidenze scientifiche non hanno mostrato un metabolismo basale inferiore nelle persone con obesità rispetto agli individui normopeso; anzi, alcuni studi indicano un consumo energetico basale maggiore nelle persone con obesità. Pertanto, il metabolismo basale non è un buon predittore dell’aumento di peso.

Stile di vita e peso

Uno stile di vita sedentario, spesso legato all'eccesso di peso, porta a passare più tempo inattivi, riducendo il dispendio energetico da attività fisica e creando un circolo vizioso che facilita l’accumulo di adipe. Anche l’alimentazione gioca un ruolo: molte persone tendono a sottostimare il consumo calorico a causa di condimenti, snack frequenti e bevande zuccherate. Inoltre, mangiare fuori casa o preferire cibi industriali rende difficile calcolare con precisione le calorie, portando a imputare l’aumento di peso al metabolismo lento.

Le terapie per l’obesità (farmaci o chirurgia) non accelerano il metabolismo, ma riducono l’apporto calorico o modificano l’assorbimento dei nutrienti.

Prevenire l’aumento di peso: i consigli dell'OMS

L’OMS raccomanda a tutti di praticare attività fisica regolare, con almeno 150-300 minuti settimanali di intensità moderata o 75-150 minuti di attività vigorosa. L’attività muscolare almeno due volte a settimana è anch’essa consigliata per aumentare i benefici sulla salute.

Dieta equilibrata e sonno di qualità sono altrettanto importanti: la restrizione del sonno può favorire l’aumento di peso, influendo sulla regolazione di ormoni, metabolismo e comportamenti alimentari.