Due manciate di pistacchi al giorno per proteggere la vista: lo dice una ricerca

I pistacchi si confermano una scelta alimentare utile non solo per il benessere generale, ma anche per la salute degli occhi, grazie al loro unico contenuto di luteina e ai benefici documentati nella protezione della vista.

Il consumo di pistacchi può avere un effetto positivo sulla salute visiva

Pistacchi amici della vista: lo studio

Un recente studio della Friedman School of Nutrition Science and Policy della Tufts University suggerisce che il consumo di pistacchi possa avere un effetto positivo sulla salute visiva, in particolare negli adulti di mezza età e anziani. La ricerca ha evidenziato che mangiare 56 grammi di pistacchi al giorno, equivalenti a due manciate, aumenta i livelli di luteina, un importante antiossidante che protegge gli occhi. Lo studio ha rivelato risultati significativi in sole sei settimane: i partecipanti, in buona salute generale, hanno registrato un netto aumento della densità del pigmento maculare e dei livelli di luteina nel sangue. Gli antiossidanti presenti nei pistacchi sono stati anche associati a una protezione più ampia contro lo stress ossidativo, che influisce negativamente su tutte le cellule del corpo.

Perché i pistacchi sono amici della vista?

La luteina, presente in quantità misurabili solo nei pistacchi tra le frutta secche, contribuisce ad aumentare la densità ottica del pigmento maculare (MPOD). Questa parte dell'occhio è cruciale per filtrare le luci blu dannose, provenienti da fonti solari o dispositivi elettronici, e per ridurre il rischio di degenerazione maculare legata all'età (AMD), una delle principali cause di cecità negli anziani.

I pistacchi possono contribuire a ridurre il rischio di degenerazione maculare legata all’età

L'AMD è una patologia comune, ma grave, che colpisce milioni di persone con l'avanzare dell'età. Questo studio suggerisce che introdurre regolarmente i pistacchi nella dieta possa rappresentare una strategia semplice e naturale per supportare la salute visiva a lungo termine e ridurre il rischio di malattie oculari.