Calendula, il fiore ribelle che rivoluzionerà la tua cucina e salute

La calendula, conosciuta scientificamente come Calendula officinalis, è un fiore non solo bello da vedere ma anche ricco di proprietà benefiche. Utilizzata da secoli sia in ambito culinario che medicinale, la calendula merita un posto d'onore tra le piante commestibili per le sue molteplici applicazioni. In questo articolo esploreremo i benefici della calendula, come utilizzarla in cucina e includeremo una deliziosa ricetta che ne mette in risalto il sapore e le proprietà.

La calendula

Proprietà e benefici della calendula

La calendula è nota per le sue proprietà antinfiammatorie, cicatrizzanti, antibatteriche e antivirali. Questi benefici derivano principalmente dai suoi componenti attivi, tra cui flavonoidi, triterpenoidi e oli essenziali.

Proprietà antinfiammatorie : la calendula è efficace nel ridurre l'infiammazione e il gonfiore, grazie ai flavonoidi che bloccano l'azione di alcune sostanze chimiche responsabili dell'infiammazione nel corpo.

: la calendula è efficace nel ridurre l'infiammazione e il gonfiore, grazie ai flavonoidi che bloccano l'azione di alcune sostanze chimiche responsabili dell'infiammazione nel corpo. Proprietà cicatrizzanti : utilizzata tradizionalmente per curare ferite, scottature e irritazioni cutanee, la calendula accelera il processo di guarigione stimolando la produzione di collagene e migliorando la rigenerazione dei tessuti.

: utilizzata tradizionalmente per curare ferite, scottature e irritazioni cutanee, la calendula accelera il processo di guarigione stimolando la produzione di collagene e migliorando la rigenerazione dei tessuti. Proprietà antibatteriche e antivirali : gli estratti di calendula mostrano un'efficace attività contro vari batteri e virus, rendendola utile per trattare infezioni cutanee e prevenire le infezioni secondarie delle ferite.

: gli estratti di calendula mostrano un'efficace attività contro vari batteri e virus, rendendola utile per trattare infezioni cutanee e prevenire le infezioni secondarie delle ferite. Supporto al sistema immunitario: grazie alla presenza di potenti antiossidanti, la calendula può aiutare a rafforzare il sistema immunitario e proteggere le cellule dai danni ossidativi.

Tutto quello che c'è da sapere sulla calendula

Usi della calendula in cucina

La calendula non è solo una pianta medicinale; è anche una delizia culinaria. I suoi petali possono essere utilizzati freschi o essiccati per aggiungere colore, sapore e nutrienti a una varietà di piatti. Ecco alcune idee su come incorporare la calendula nella tua cucina:

Insalate : i petali di calendula aggiungono un tocco di colore e un sapore leggermente pepato alle insalate. Possono essere mescolati con verdure fresche, noci e formaggi per un'insalata estiva vibrante e salutare.

: i petali di calendula aggiungono un tocco di colore e un sapore leggermente pepato alle insalate. Possono essere mescolati con verdure fresche, noci e formaggi per un'insalata estiva vibrante e salutare. Tisane e infusi : la calendula è un ingrediente popolare nelle tisane per le sue proprietà calmanti e digestive. Può essere combinata con altre erbe come la camomilla e la menta per un infuso rilassante.

: la calendula è un ingrediente popolare nelle tisane per le sue proprietà calmanti e digestive. Può essere combinata con altre erbe come la camomilla e la menta per un infuso rilassante. Decorazioni per dolci : i petali di calendula possono essere usati per decorare torte, biscotti e altri dolci, aggiungendo un elemento visivo sorprendente e un leggero sapore floreale.

: i petali di calendula possono essere usati per decorare torte, biscotti e altri dolci, aggiungendo un elemento visivo sorprendente e un leggero sapore floreale. Burro aromatizzato: il burro aromatizzato alla calendula è semplice da preparare e può essere utilizzato per insaporire pane, verdure grigliate o pesce.

Ricetta: risotto alla calendula

Uno dei modi migliori per godere dei benefici della calendula in cucina è preparare un risotto alla calendula. Questa ricetta semplice ma raffinata mette in risalto il delicato sapore dei petali di calendula, creando un piatto sano e delizioso.

Ingredienti:

200 g di riso Arborio o Carnaroli

1 litro di brodo vegetale

1 cipolla piccola, tritata finemente

1 bicchiere di vino bianco secco

2 cucchiai di olio d'oliva extra vergine

30 g di burro

Una manciata di petali di calendula freschi (circa 20 g)

50 g di parmigiano grattugiato

Sale e pepe q.b.

Preparazione: