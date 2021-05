£$Giro del Vino, 10ª tappa$£. Sprint col Montepulciano d'Abruzzo

Pubblicato il 17 maggio 2021 | 11:00

La tappa di oggi: L'Aquila-Foligno, 139km



l Giro d'Italia è un viaggio alla scoperta del nostro Paese in grado di regalare ad ogni viaggiatore una visita costante delle meraviglie che rendono la nostra Penisola tra le zone più belle del mondo. Tra i simboli dell'Italia c'è senza dubbio il vino e i vigneti da cui nascono le bottiglie; sempre più spesso ormai gli organizzatori della Corsa Rosa cercano di legare le tappe a qualche vino simbolo del nostro patrimonio enologico. Ecco perchè noi di Italia a Tavola abbiamo deciso per questa edizione numero 104 di accompagnare i girini con alcune etichette a nostra scelta, simbolo delle zone attraversate dalla corsa. Da qui e fino alla fine della corsa percorreremo le 21 tappe in calendario analizzando alcune etichette emblema dei territori attraversati, tra nomi blasonati e qualche chicca.

Il Giro d'Italia riparte da L'Aquila, direzione Foligno dove è fissata la linea d'arrivo, dopo i fuochi d'artificio di ieri. Egan Bernal ha preso tutto sullo sterrato di Campo Felice, tappe e maglia grazie ad un'azione di forza straordinaria. Bravo il nostro Giulio Ciccone, secondo. Oggi invece le previsioni dicono che sarà una tappa per velocisti perchè dopo un avvio movimentato e un Gpm di 4ª categoria a 39km dall'arrivo, si va tutto in discesa e poi in piano con il classico arrivo adatto ad uno sprint. Carte rimescolate perchè mancherà Caleb Ewan (ritiratosi dopo due successi). La maglia ciclamino torna dunque in discussione ed è ancora una volta il colore della maglia a legarsi col vino che abbiamo scelto per questa frazione, il Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane Docg, rosso rubino ma dalle sfumature violacee



Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane Docg: Vino straordinario, di colore rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, profumo caratteristico, etereo, intenso; il sapore è asciutto, pieno, robusto ma armonico e vellutato, i sentori sono quelli della frutta rossa matura e delle spezie.



Classifica generale:

Egan Bernal (IGD) in 35h19'22'' Remco Evenepoel (DQT) +15'' Aleksandr Vlasov (APT) +21'' Giulio Ciccone (TFS) +36'' Attila Valter (GFC) +43'' Hugh John Carthy (EFN) +44'' Damiano Caruso (TBV) +45'' Daniel Martin (ISN) +51'' Simon Philipc Yates (BEX) +55'' Davide Formolo (UAD) +1'01''



Il percorso completo



