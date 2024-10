Autunno toscano con Villa Antinori e il Rosso Toscana Igt

Con l’arrivo dell’autunno, la Toscana si veste di tonalità calde e avvolgenti, mentre le vigne, dopo la vendemmia, si preparano al riposo invernale. È una stagione speciale, caratterizzata da un’atmosfera di riflessione e contemplazione. Questo è il periodo ideale per gustare un grande vino: il Villa Antinori Rosso Toscana Igt, una storia di eccellenza che si rinnova dal 1928, stagione dopo stagione. Il nome Villa Antinori evoca infatti quasi un secolo di storia e una visione unica, iniziata appunto nel 1928 quando il Marchese Niccolò Antinori, padre di Piero Antinori, decise di creare un vino che fosse il simbolo della sua famiglia e della tradizione vitivinicola toscana. Villa Antinori, oggi come allora, è il riflesso della profonda passione per la terra, il rispetto per il passato e la volontà di innovare. Questa combinazione, apparentemente in contrasto, ha portato alla creazione di vini che raccontano la Toscana e la sua continua evoluzione.

L’annata 2022 è stata caratterizzata da un inverno mite e poco piovoso. Il germogliamento della vite è iniziato i primi d’aprile, alcuni giorni in ritardo rispetto al 2021, a causa delle basse temperature. A maggio, giornate calde e soleggiate con temperature superiori alla media hanno garantito il rapido sviluppo della vite e favorito una fioritura anticipata, avvenuta nell’ultima decade del mese. Il clima generalmente caldo e asciutto che ha caratterizzato tutta l’estate è stato intervallato da alcuni eventi piovosi a partire da metà agosto, consentendo di avviare al meglio la maturazione. La vendemmia, come nel 2021, è iniziata nella seconda settimana di settembre con il Merlot, è proseguita con il Syrah e Petit Verdot, e si è conclusa con il Sangiovese e il Cabernet entro la fine di settembre.

Le uve raccolte sono state diraspate e pigiate in modo soffice e trasferite in appositi serbatoi termo-condizionati. La fermentazione alcolica è terminata in 5-7 giorni. La macerazione si è protratta per 8-12 giorni. In seguito alla fermentazione malolattica, il vino è stato trasferito in barrique di rovere francese e ungherese dove ha iniziato il suo periodo di maturazione. Imbottigliato a partire da luglio 2024. Colore rosso rubino. Al naso è intenso, intrigante e caratterizzato da note di frutta rossa, come ciliegia e ribes, unite a sensazioni di spezie, vaniglia e nocciola. Un vino avvolgente, dalla piacevole sapidità e freschezza e contraddistinto da tannini morbidi. Persistente il finale.

