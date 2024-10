Emozioni dal mondo, gran medaglia a un Cabernet Sauvignon Rosé austriaco

Con l’assegnazione di una gran medaglia d’oro (al Cabernet Sauvignon Rosé Auslese “Burgeland Austria” 2018 dell’azienda Hersteller Weinbau Gangl) e di altri 90 riconoscimenti dorati si è conclusa il 19 ottobre 2024 la ventesima edizione del concorso internazionale “Emozioni dal Mondo”, organizzato da Vignaioli Bergamaschi, sostenuto dall’Oiv (l’ente internazionale che sovrintende ai concorsi enologici) e riconosciuto dall’Organisation de la Vigne et du Vin (che ammette in gara le referenze provenienti dai vitigni Merlot, Cabernet, i loro tagli e i relativi incroci), in collaborazione con “Good Senses”, la Camera di Commercio di Bergamo e l’istituto alberghiero di San Pellegrino.

Gran medaglia d'oro al Cabernet Sauvignon Rosé Auslese Burgeland Austria 2018 dell’azienda Hersteller Weinbau Gangl

Emozioni dal Mondo, in gara più di 300 vini

In totale sono stati degustati più di 300 vini, provenienti da 25 Paesi (Kosovo, Serbia, Romania, Italia, Australia, Macedonia del nord, Germania, Slovacchia, Ungheria, Francia, Grecia, Croazia, Malta, Usa, Sud Africa, Slovenia, Argentina, Brasile, Austria, Israele, Canada, Bosnia Erzegovina, Georgia, Repubblica Ceca e Giappone) grazie a 75 degustatori provenienti da 29 Nazioni (Bulgaria, Colombia, Croazia, Cuba, Repubblica Ceca, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Paesi Bassi, Ungheria, India, Giappone, Malta, Moldavia, Nuova Zelanda, Macedonia del nord, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, sud Korea, Spagna, Svezia, UK, Usa e Italia).

Emozioni dal Mondo, gran medaglia a un vino austriaco

Sono state assegnate le medaglie alle etichette di 14 Paesi, con la Serbia che ha fatto il pieno di riconoscimenti (ben 26 medaglie), mentre si sono messe bene in mostra la Croazia con 4 e l’Australia con 3, mentre Germania, Romania e Repubblica Ceca hanno ottenuto due riconoscimenti a testa.

L’Austria ha ottenuto il massimo premio con la gran medaglia d’oro grazie al vino in concorso Cabernet Sauvignon Rosé Auslese “Burgeland Austria” 2018 dell’azienda Hersteller Weinbau Gangl.

Emozioni dal mondo, le medaglie italiane

Tra gli italiani hanno ben figurato le etichette Valcalepio, che hanno ottenuto 17 medaglie sui 44 riconoscimenti assegnati alle etichette taglio bordolese italiane che hanno partecipato al concorso internazionale Emozioni dal Mondo.

Ventesima edizione per il concorso internazionale Emozioni dal Mondo

In particolare, fra le aziende orobiche si sono distinte con la medaglia d’oro Locatelli Caffi grazie all’etichetta Bergamasca Rosso Igt I Cardinai 2017, il Valcalepio Rosso Doc 2022 e il Valcalepio Rosso I Pilendri 2019; Sereno Magri con il Valcalepio Rosso Doc 2022, Medolago Albani con il Valcalepio Rosso 2022, il Merlot della Bergamasca Igt Cumello 2022 e il Valcalepio Rosso Riserva I Due Lauri 2020; Il Calepino con il Valcalepio Rosso Riserva Surie 2019 e il Bergamasca Igt Kalòs 2019; la Cantina Sociale Bergamasca con il Valcalepio Rosso Riserva Duomo 2019, Tallarini con il Bergamasca Rosso Igt Arlecchino 2017 e il Bergamasca Cabernet Sauvignon Satiro 2013; Cavalli Faletti con il Valcalepio Rosso Riserva 2015, La Rovere con il Valcalepio Rosso Senesco 2020, La Rocchetta con il Valcalepio Rosso Riserva Lapis Aeternus 2019, Il Cipresso con il Valcalepio Rosso Riserva Bartolomeo 2017 e Vergese con il Bergamasca Rosso Igt tre.mos del 2021.

La giuria della stampa ha invece assegnato un premio al Valcalepio Rosso VR della Tenuta Castello di Grumello.

Il libro per i 20 di Emozioni dal Mondo

La tre giorni si è conclusa a San Pellegrino Terme con un convegno sul futuro del vino. «Abbiamo raggiunto un importante traguardo e anche in questa edizione siamo riusciti a mostrare il nostro territorio ai giudici internazionali - commenta il direttore del concorso, Sergio Cantoni - Continueremo a lavorare per la promozione del vino sui vari canali e mercati, ben sapendo che il futuro del vino dovrà necessariamente confrontarsi con le nuove tendenze come le bevande mixology. In questa direzione i produttori di vino dovranno sempre di più puntare sulla qualità».

Per celebrare al meglio i primi 20 anni della kermesse internazionale Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme è stato presentato un volume completamente dedicato al concorso, mentre Poste Italiane ha creato uno speciale annullo postale.