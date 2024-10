Cantina Brugnano: una nuova generazione verso la sostenibilità

La Sicilia del vino cambia, anche grazie ai viticoltori di ultima generazione, come Francesco e Giuseppe Brugnano di Partinico (Pa), nella Sicilia Nord-Occidentale, che innovano e arricchiscono quanto hanno ricevuto dai genitori. Si assumono la sfida di essere contemporanei, mantenendo allo stesso tempo un'identità forte e distintiva, fanno innovazione di processo e di prodotto, sviluppano e trasformano il modello di business a lungo termine orientati alla sostenibilità e alla responsabilità sociale e monitorano i mercati per coglierne le evoluzioni.

La Cantina Brugnano, è attiva da 50 anni

Cantina Brugnano, la storia

La Cantina Brugnano, attiva da 50 anni e fondata dal papà Salvatore è in un' areale vocato e di grande potenzialità - dalla Doc Monreale fino a alla Doc Alcamo Doc - ma quando i fratelli ne prendono le redini, nel 2022, sentono la necessità di dare nuovo valore e identità ai loro vini perchè ogni terra ha il suo, ma accomuna e nello stesso tempo differenzia. Ma loro sono andati anche oltre, nel nuovo capitolo aziendale, sviluppando strategie di branding e di comunicazione concrete e coerenti e rapportandosi con una visione dinamica circolare anche con chi quel vino lo consumerà.

Francesco e Giuseppe Brugnano

«I vini ci rappresentano - dicono - sono fedeli al territorio e a all'immagine che vogliamo trasmettere di Brugnano: la contemporaneità e l'unicità, senza la presunzione di dimostrarci i migliori». L'impegno è quello di fare un prodotto capace di raccontare, perchè ogni bottiglia è lo specchio di scelte agronomiche e condizioni ambientali diverse, vendemmia dopo vendemmia. Per questo hanno creduto necessario un restyling delle referenze, mantenendo le storiche e aggiungendo nuove, guidati dalle differenze peDoclimatiche, delle esposizioni e dalle altitudini per declinare al meglio l'espressivita delle uve. Francesco Brugnano, il fratello maggiore, è venuto a raccontarlo a Roma, in un incontro conviviale al ristorante Baccano con un menu concordato con lo chef Nabil Hassen in base ad alcune etichette più rappresentative. Del resto celebrare il connubio creativo tra vino e cibo è anche al centro de “In viaggio con Brugnano” un format che la cantina organizza da tempo in collaborazione con i ristoranti e i loro chef.

Cantina Brugnano, i vini degustati

L'anteprima di benvenuto è stata con il Metodo Classico Brut Millesimato 2020 (Catarratto lucido con una piccola percentuale di Chardonnay),dal fine bouquet, avvolgente, da uve raccolte in leggero anticipo a 650 mt in Contrada Monte Mirto. La pressatura è soffice e la rifermentazione in bottiglia è di 36 mesi.Al Carpaccio di gambero rossi e alle noci di Capesante con salsa bernese è stato abbinato il Coraline 2023 Terre Siciliane, Frappato rosa tenue, fresco, pulito e sapido mentre con i Tubetti alla Buouillabasse di pesce misto alla provenzale si è ben espresso anche Lunario Sicilia Doc, un Grillo paglierino tendente al verde. Fruttato e floreale, è equilibrato in bocca con pienezza, freschezza e acidità, tendenzialmente longevo, qualità più volte apprezzate e premiate dalla stampa di settore.

I vini bianchi di Cantina Brugnano

Con il Filetto di scorfano con friggitello su crema di peperoni è stato servito il Black Hole, un Nerello Mascalese Igt Terre Siciliane con inedita espressione varietale perchè nato nel Trapanese a 140 mt, in zona estranea al suo habitat etneo. Lo stesso nome, che significa letteralmente "buco nero", spiega la sfida di voler superare il confine delle certezze convenzionali, di andare oltre senza pregiudizi. Fa fermentazione alcolica e malolattica in vasche di cemento, macerazione sulle bucce per oltre un mese e affinamento di due mesi in barrique di rovere di secondo passaggio. Infine il Moscato Bianco Alcamo Doc Alquimiain in purezza, una piccolissima produzione delle vigne della Doc Alcamo, a 300 mtdi altezza, ha sposato la dolcezza della Ricotta e Visciole al bicchiere.

Cantina Brugnano, l'azienda

Oggi l'azienda si estende su circa 90 ettari di cui 72 vitati in terreni collinari su più appezzamenti, che partono da circa 300 - 350 metri di altitudine sul livello del mare nella zona dell'Alcamo Doc, nel Trapanese. Si aggiunge, nel cuore della campagna di Partinico, un appezzamento che sfiora i 650 metri di altitudine in contrada Mirto. Le bottiglie in produzione sono circa 200 mila ma il potenziale è ben maggiore. «Essere giovani - dice Francesco - ti dà il vantaggio di avere tempo per realizzare sogni e per vedere realizzati i tuoi progetti, ma allo stesso tempo, riprendere l'azienda di famiglia e il sogno di fare vino, ti fa avvertire un forte senso di responsabilità. La passione, tuttavia, è sempre il motore che ci spinge a fare ciò che desideriamo e alla lunga anche di più di quello che abbiamo desiderato. Ho due figlie e vorrei lasciare a loro un futuro migliore e, se lo vorranno, la possibilità di portare avanti il sogno di tenere alto il nome della Sicilia del vino».

Cantina Brugnano, verso la sostenibilità

Una nuova attenzione è stata data alla produzione ecosostenibile, alla riduzione della chimica di sintesi, in vigna come in cantina e dell'impronta carbonica. «Ma non possiamo ritenerci sostenibili al cento per cento, o meglio non ancora -precisa Francesco - perché abbiamo ricominciato da pochi anni e ci vuole del tempo per raggiungere certi standard. Ma i nostri obiettivi sono quelli di allinearci alle migliori pratiche sostenibili e innovative messe in atto dalla viticoltura siciliana e abbiamo iniziato già con diverse iniziative per raggiungete la sostenibilità che desideriamo. Il cambiamento climatico colpisce sempre di più e dobbiamo limitarne i danni. Le ultime annate ci hanno messo di fronte al climate change e dobbiamo agire in fretta. Molto è già in atto come divieto di diserbo chimico e di materiali non degradibili o riciclabili, alleggerimento delle bottiglie, riduzione di CO2 nel trasferimento del magazzino al porto di Palermo dove il vino diretto al Nord viaggerà sul mare e non su strada. Inoltre un impianto fotovoltaico dà il 60% dell'energia che serve. E per migliorare la qualità di vita dei dipendenti c'è una palestra interna all'azienda».

L'obiettivo di Cantina Brugnano è mettere in campo le migliori pratiche di sostenibilità

Anche la cantina ha subito un restyling, è modernissima e funzionale con le più innovative attrezzature di vinificazione, con accoglienza per degustazioni ed eventi in uno spazio ricavato dalle antiche cisterne sotterranee. Il design di ciascuna etichetta è smart, immediato, grazie a segni grafici sobri ed eleganti. Una ventina le referenze:un rosso complesso è la Doc Sicilia Honoris Causa,dedicato al fondatore, Nero d'Avola con una piccola parte di Syrah, va in acciaio con macerazione sulle bucce per 12 giorni e, dopo la malolattica, affina in barriques di rovere francese. Ha note fruttate, floreali e balsamiche e migliora se affidato al tempo. Altre etichette, il Terre Siciliane Igt Her Perricone, Terre Siciliane Igt Ammaru, Zibibbo Secco; Terre Siciliane Igt Kuè (insolia 75%, Viognier 25%), il Doc Sicilia Naisi (il cui nome nasce da un idioma dialettale tratto dall'inglese ‘very nice'), da Nero d'Avola e Cabernet Sauvignon. A completare la gamma, anche due Spumanti Metodo Charmat, Taurus Bianco e Victora Rosé.

