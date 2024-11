Sognando un bianco Natale due vini per la tavola delle feste

Con l’arrivo delle festività, le tavole si vestono di eleganza e convivialità, e cosa c’è di meglio di un buon bicchiere di vino per accompagnare le prelibatezze natalizie? Per chi è già alla ricerca di idee per il vino delle feste ecco due gemme vinicole che sapranno rendere ogni brindisi un momento indimenticabile: Artume Toscana Fiano Igt di Gianni Moscardini e Il Grigio di Collavini.

Due vini perfetti per le tavole delle feste

Artume Toscana Fiano Igt: essenza della Maremma

Nato nel cuore dell’Alta Maremma, Artume è un omaggio alla bellezza e alla biodiversità della Toscana. Gianni Moscardini, fondatore dell’omonima azienda agricola, ha dato vita a questo vino nel 2008, selezionando le migliori uve di Fiano (85%) e Vermentino (15%) dal vigneto Campo al Pino. Ma non è solo la qualità delle uve a fare la differenza: il terroir unico di Pomaia, famoso per i suoi suggestivi campi di lavanda, conferisce al vino una personalità distintiva.

Artume Toscana Fiano Igt

Artume si presenta con un colore giallo paglierino arricchito da riflessi dorati, e il suo bouquet olfattivo sorprende con note di frutta bianca, vaniglia e spezie. Al palato, è ampio e fresco, con una piacevole sapidità e minerali che rivelano l’espressività del Fiano. Un vino che non solo delizia, ma racconta anche una storia di passione e rispetto per la terra.

Il Grigio di Collavini: brindisi fresco e fragrante

Passiamo ora al Grigio di Collavini, un classico che ha saputo conquistare il palato degli appassionati fin dal 1973. Questo spumante friulano, realizzato da uve Pinot Grigio e Chardonnay con il metodo Martinotti, è il risultato di oltre 50 anni di esperienza e dedizione. Sei mesi di affinamento sur lies e ulteriori tre mesi di riposo in bottiglia conferiscono a questo vino una finezza straordinaria, rendendolo perfetto per un brindisi festoso.

Il Grigio di Collavini

Di un elegante colore paglierino scarico con venature verdognole, Il Grigio sprigiona un profumo fresco e fragrante, con note di mela golden, pera e crosta di pane caldo. Al palato si presenta rotondo e leggermente aromatico, armonico e persistente, rendendolo l’ideale per un aperitivo o per accompagnare primi piatti vegetariani e pesce al forno.

Natale e il vino ideale per ogni occasione

Che tu stia organizzando un elegante cenone o un semplice pranzo tra amici, Artume e Il Grigio sono due vini che sapranno sorprendere e deliziare i tuoi ospiti. Scegli la freschezza e la fragranza del Friuli con Il Grigio, oppure lasciati trasportare dalle note complesse e affascinanti dell’Artume toscano. Questo Natale, il brindisi sarà indimenticabile.