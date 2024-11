L'etichetta lilla del Valdobbiadene Superiore Brut che piace ai giovani

Nel cuore del territorio del Prosecco, Serena Wines 1881 porta avanti una tradizione secolare guidata dalla famiglia Serena, ora alla quinta generazione con Luca Serena. Con sede a Conegliano (TV), l’azienda è oggi una delle principali protagoniste del panorama vitivinicolo veneto, posizionandosi tra i primi cinque produttori di Prosecco Doc.

Luca Serena

Serena Wines 1881 offre un'ampia gamma di spumanti, dai Prosecco Doc ai Prosecco Docg, ai Prosecco Doc Rosé, senza dimenticare vini frizzanti e vini fermi, sia bianchi che rossi. Ogni bottiglia racchiude l’eccellenza del territorio di Conegliano e Valdobbiadene, le cui colline sono Patrimonio Unesco dal 2019.

Serena 1881: l’amore per la terra d’origine

Tra i marchi di Serena Wines 1881, Serena 1881 rappresenta al meglio il profondo legame della famiglia con la sua terra. Questo brand simbolico è stato creato per portare in bottiglia l’amore per il territorio e la lunga tradizione enologica. Il design delle bottiglie Serena 1881 nasce da una speciale collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Venezia: ogni bottiglia è decorata da un elemento circolare che rappresenta la storia familiare, una continuità di valori e sapere che si tramanda dal 1881. La gamma Serena 1881 coniuga tradizione e innovazione: ogni referenza ha un colore unico che la distingue, raccontando una storia di eleganza e modernità.

La gamma di vini Serena 1881

Il Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Brut: eleganza in etichetta lilla

All'ultima edizione di Vinitaly, Serena 1881 ha presentato il suo ultimo prodotto: il Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Brut, vestito di un’elegante etichetta lilla, un omaggio ai trend più recenti e alla New Gen. Questa bollicina è composta da uve Glera all’85% arricchite da una piccola percentuale di Chardonnay e Pinot Bianco, che ampliano il ventaglio aromatico, anticipando un sorso di grande freschezza ed eleganza.

Il Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Brut di Serena 1881

Questo Prosecco Superiore Docg si presenta con un raffinato colore giallo paglierino dai riflessi verdolini e un perlage fine e persistente. Al naso si rivelano sentori floreali di rosa e gelsomino, insieme a note fruttate di mela verde, banana e ananas. Al palato, questo brut esprime una spiccata sapidità, freschezza e persistenza, offrendo un sorso armonioso e piacevole.

Il Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Brut è pensato per chi ama vivere con semplicità e concedersi piccoli piaceri quotidiani. Versatile e moderno, rappresenta il brindisi perfetto per i palati più ricercati d’Italia.

Serena Wines 1881

Via Camillo Bianchi 1 - 31015 Conegliano (Tv)

Tel 0438 2011