Serena Wines: il Prosecco incontra la cultura a Tenuta Ville d'Arfanta

Giovedì 19 settembre, nella meravigliosa Tenuta Ville d'Arfanta di Serena Wines 1881 a Tarzo (Tv) - storica azienda familiare di Conegliano (Tv), leader nella produzione e vendita di Prosecco Doc e Docg - avrà luogo il secondo appuntamento di “Contrappunti in cantina”. Questo ciclo di eventi, realizzato in collaborazione tra CartaCarbone Festival e il Consorzio Prosecco Doc, ha come obiettivo comune quello di arricchire corpo e spirito con prodotti di alta qualità.

La Tenuta Ville d'Arfanta di Serena Wines 1881 a Tarzo (Tv)

Tre serate dedicate al Prosecco Doc e ai più interessanti autori del panorama nazionale che, incalzati da correlatori d'eccezione, daranno vita a conversazioni inedite tra aneddoti personali, racconti e scambi con il pubblico. Ogni appuntamento prevede la visita in cantina accompagnata da degustazione e brindisi e, a seguire, il talk show multimediale con gli autori con la possibilità, da parte degli intervenuti, di incontrare a fine serata gli stessi per il firmacopie dei loro libri.

Protagonista dell'evento in programma a Ville d'Arfanta sarà Mario Tozzi. Divulgatore e conduttore Rai dal 1996 oltre che saggista ed editorialista de La Stampa, Tozzi è uno dei maggiori divulgatori scientifici italiani, noto per aver sviluppato progetti sulla comunicazione di temi ambientali di grande attualità quali il risparmio energetico, il riciclaggio dei rifiuti, il risparmio idrico e la situazione ecologica del pianeta. L'intervento di Tozzi sarà preceduto da quello delle due scrittrici Rossella Pretto e Anna Lina Molteni, mentre a condurre la serata sarà la giornalista Valentina Berengo.

A fare da cornice all'evento i suggestivi spazi della Tenuta Ville D'Arfanta. Acquistata nel 1999 da Giorgio e Gerardo Serena, la tenuta si compone di due meravigliose case coloniche circondate da circa sei ettari di vigneto che si adagiano sulle colline di Arfanta di Tarzo, nella zona nordorientale della Docg Prosecco, dove da sempre si coltivano le uve Glera. Qui, nel cuore della produzione del Conegliano Valdobbiadene, nasce il progetto hospitality di Serena Wines 1881: presso la Tenuta, accanto a diverse formule di turismo esperienziale studiate per adattarsi ad ogni esigenza, a partire da giugno 2023 è infatti possibile anche pernottare in una delle quattro camere della struttura, tutte dallo stile rustico e tipicamente veneto. Un progetto che, proprio come il marchio che porta il nome della Tenuta, intende celebrare l'amore che da oltre 140 anni lega la famiglia Serena al proprio territorio d'origine e l'unicità di questa terra preziosa.

Luca Serena, amministratore delegato di Serena Wines 1881, ha commentato: «Siamo orgogliosi di ospitare presso la nostra Tenuta un evento di prestigio come ‘Contrappunti in Cantina' e di affiancare due realtà che condividono con la nostra azienda il profondo legame con il territorio. Se da un lato il festival CartaCarbone si impegna da sempre nella diffusione e nella promozione della cultura intesa come frutto del benessere sociale ed economico locale, dall'altro il Prosecco Doc è espressione di un areale che si estende tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia e rappresenta una vera e propria bandiera nel mondo dello stile di vita del Belpaese».

