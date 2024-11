Costa d'Amalfi Tramonti Bianco Doc di Cantine Giuseppe Apicella

Di un tenue colore giallo paglierino, al naso regala un bouquet piacevole di frutta tropicale, accompagnato da note minerali e floreali. Al palato risulta fresco, avvolgente, con una delicata acidità e un lieve retrogusto amarognolo. La persistenza retrolfattiva è lunga e intensa. Raccolta manuale con attenta selezione delle uve, diraspatura delicata e macerazione a contatto con le bucce per alcune ore, seguita da una pressatura soffice. La fermentazione avviene con lieviti selezionati a temperatura controllata per 15-20 giorni. Dopo la fermentazione, il vino matura per alcuni mesi in vasche d'acciaio a temperatura controllata di -3°C, quindi viene filtrato e imbottigliato. Ideale con latticini freschi della zona dei Monti Lattari, è perfetto anche per piatti a base di pesce, come risotto alla pescatora e scialatielli alle vongole. Ha ottenuto la Gran Medaglia d'Oro al concorso Mondial des Vins Extrêmes.

Origine

Prodotto nel comune di Tramonti, con vitigni allevati a controspalliera, coltivati con metodo guyot e raggiera atipica, e piantati tra il 1985 e il 2010 nella frazione di Capitignano.

Vigneto

Le vigne sono esposte prevalentemente a sud, a un’altitudine tra i 300 e i 400 metri sul livello del mare. Il terreno è di tipo franco-limoso, con una maggiore presenza di detriti rispetto alla frazione piroclastica.

Vitigno

Composto da 60% Falanghina e 40% Biancolella.

Gradazione alcolica

12%

Temperatura di servizio

Servire a 8-10 °C

Formato

Bottiglia da 750 ml

Cantine Giuseppe Apicella

Via Castello S. Maria 1 - 84010 Tramonti (Sa)

Tel 089 856209