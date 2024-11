Wine Spectator: 20 vini italiani tra i migliori 100, Tignanello sul podio

Sono 20 i vini italiani selezionati nella Top 100 di Wine Spectator, con il Tignanello di Marchesi Antinori che sale sul podio, dietro a due Cabernet Sauvignon, vitigno che traina soprattutto la California, anche se il vincitore arriva dal Cile.

Il Tignanello di Marchesi Antinori si piazza sul podio di Wine Spectator

Wine Spectator, la top 100 2024

Con l'eccezionale annata 2021, la California rappresenta oltre un quarto della lista grazie agli eccellenti Cabernet Sauvignon. Anche l'Italia ha un ruolo di rilievo, con il 20% delle etichette presenti, con particolare attenzione ai vini della Toscana, con in rilievo il Tignanello, che ha ottenuto il punteggio più alto (97) tra i primi classificati e secondo assoluto a pari merito con altre referenze tra cui - per citare gli italiani - il Brunello di Montalcino di Castello Romitorio, al Pelagrilli del 2019 di Siro Pacenti, al Toscana I Sodi di San Niccolò di Castellare di Castellina e a quello Saffredi di Fattoria Le Pupille e al Chianti Classico Gaiole Colledilà Gran Selezione (2021) di Barone Ricasoli. Addirittura lo score maggiore (98) è andato al VHR Cabernet Sauvignon Oakville del 2021, 97° in graduatoria.

Il Cabernet Sauvignon Puente Alto del 2021 della cantina cilena Viña Don Melchor è il miglior vino 2024 per Wine Spectator

Ad aggiudicarsi la prima posizione è il Cabernet Sauvignon Puente Alto del 2021 della cantina cilena Viña Don Melchor, risultato, come si legge nella motivazione, di uno sforzo straordinario che incarna l'eleganza dell'annata con sfumature ricche e robuste, offrendo una base di note di grafite e ribes nero che si raccolgono attorno a strati eleganti di rosmarino essiccato e pepe bianco. Il nucleo riccamente strutturato di sapori di lampone e prugna mostra precisione e una giusta acidità, mantenendo il tutto equilibrato fino al finale, tra tannini ben integrati e tocchi di cacao. Da gustare al meglio tra il 2026 e il 2040, ne sono state prodotte 18.300 casse, di cui 5.000 esportate.

Wine Spectator, gli italiani nella top 100

Oltre al Tignanello, sono altri 19 i vini italiani selezionati da Wine Spectator, di cui uno nella top 10 (il Barolo Albe di G.D. Vajra) e altri quattro tra i primi 20, tutti toscani: due Brunello di Montalcino (Caprili 2019 e La Fiorita 2019, rispettivamente 15° e 19°), un Chianti Classico (il Berardenga Riserva 2021 di Fattoria di Fèlsina, 13 ) e un Bolgheri Superiore (Piastraia di Michele Satta, 18°). Tra gli italiani, oltre ad avere ottenuto il ranking e la posizione più alta, il Tignanello è anche il vino più costoso con una prezzo fissato a 180 dollari da Wine Spectator. Si tratta del sesto prezzo più alto dietro quattro vini nella fascia sotto i 300 dollari e il più caro, che supera questa soglia, posizionandosi sul mercato a 375 dollari: il Cabernet Sauvignon Stags Leap District Cask 23 del 2021 di Stag's Leap Wine Cellars.

Toscana protagonista nella classifica di Wine Spectator

Wine Spectator, la classifica completa