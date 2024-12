Gradis'ciutta: un'eccellenza vinicola del Collio tra autenticità e territorio

Potremmo definirlo il vino con l'apostrofo, davvero curioso e originale. Sì, perché il nome dall'azienda che lo produce ha nel suo interno un apostrofo per una corretta pronuncia dialettale: Gradis'ciutta. Un'azienda vinicola di San Floriano del Collio, frazione Giasbana (Go), che trae la denominazione della località dove vengono prodotti i suoi ottimi vini, soprattutto bianchi, e che ha ottenuto due importanti riconoscimenti: l'inserimento nella prestigiosa guida "I migliori 100 vini e vignaioli d'Italia" del Corriere della Sera e nella lista delle "50 migliori cantine italiane" selezionate dalla testata Food&Wine.

Gradis'ciutta è un'azienda vinicola nel Collio

Gradis'ciutta, la cantina

Gradis'ciutta è una cantina simbolo del Collio, di proprietà di Robert Princic ex presidente del Consorzio: «Essere inclusi in questa guida è per noi un grande onore e rappresenta una conferma del nostro impegno verso una viticoltura rispettosa, dove la natura e l'uomo trovano un equilibrio, nel nome della massima qualità. Coltiviamo le nostre vigne con estrema cura e rispetto, certi che ogni calice debba raccontare il volto più autentico e sincero del Collio».

Alcuni vini di Gradis’ciutta

L'undicesima edizione della guida, firmata da Luciano Ferraro vicedirettore del quotidiano e da James Suckling, critico enologico di fama internazionale e fondatore del sito che porta il suo nome, mette in risalto l'impegno diPrincic e della sua famiglia nella produzione di vini che incarnano il rispetto per il territorio del Collio, dove la viticoltura biologica è più di una scelta: è un impegno che trasforma ogni vigneto in un ecosistema di vita e armonia. Tale dedizione all'ambiente e alla qualità ha portato Gradis'ciutta a essere inserita anche tra le 50 migliori cantine italiane che si distinguono per innovazione, sostenibilità e capacità di valorizzare l'esperienza enoturistica e l'export. Un riconoscimento che consolida Gradis'ciutta come ambasciatrice del Collio e dell'eccellenza italiana.

Grdis'ciutta, il terroir

Situata in una zona privilegiata per il microclima e il suolo di ponca (marne silicee e argillose), Gradis'ciutta affonda le sue radici nel borgo da cui prende il nome, eredità storica di una famiglia di viticoltori che dal 1997 ha visto l'ingresso in azienda del figlio Robert, che ha saputo unire tradizione e modernità con scelte audaci: nel 2005 ha costruito una nuova cantina e, con un attento lavoro di conversione, ha reso nel 2018 l'azienda completamente biologica. Per Robert Princic il vigneto è vita e la sua attenzione ha portato a una viticoltura meticolosa e scientifica, in grado di affrontare i cambiamenti climatici e preservare la biodiversità. Da qualche anno, infatti, Gradis'ciutta ha iniziato a collaborare con Vite Nova per la certificazione Diversity Ark e per un vero e proprio cambio di paradigmi in vigneto. A partire dal 2020 l'azienda goriziana ha intrapreso il percorso di certificazione che rappresenta a oggi una vera e propria rivoluzione in ambito agricolo. Diversity Ark, infatti, si approccia all'agricoltura con una nuova filosofia di pensiero, proponendo una visione olistica che mira a tutelare a 360° la biodiversità presente in campo.

Gradis'ciutta, l'ospitalità

Sempre alla ricerca di novità per soddisfare i wine lover che arrivano in azienda da ogni dove, Robert Princic qualche anno fa ha visto realizzarsi un sogno. È riuscito ad acquistare il nucleo centrale del borgo con un antico casale del 15° secolo, che trasforma in un'oasi di comfort e design tra le verdi colline vitate circostanti, con 3 appartamenti e 9 grandi camere dislocate tutto intorno a una corte interna. Nel piano inferiore della struttura si trova pure una sala degustazione e in arrivo ci sono pure una chiesetta e una piscina, allo scopo di garantire un'offerta turistica potenzialmente elevata.

Gradis’ciutta può contare su 3 appartamenti e 9 grandi camere

Molteplici le attività in azienda per ospiti e avventori occasionali, come le continue degustazioni, la "Collio Bianco Experience", yoga in vigna, giri turistici in e-bike e Vespa gialle e cooking class per apprendere i segreti della cucina pregna di influenze mitteleuropee. Il suggestivo Borgo Gradis'ciutta si è anche trasformato in uno spazio dedicato alla storia e alla conoscenza, ospitando la presentazione del libro "Piccola e buona storia della viticoltura", scritto da due tra i più noti studiosi di viticoltura a livello internazionale, Angelo Costacurta e Antonio Calò. Il volume racconta con precisione e passione l'evoluzione della vite e del vino, intrecciando scienza, tradizione e cultura. Senza dimenticare la vendemmia didattica. Grazie al lavoro di tutta la famiglia Gradis'ciutta è arrivata a 45 ettari vitati (su 60) nei Comuni di Capriva, Dolegna e San Floriano del Collio e Gorizia.

Gradis'ciutta

Località Giasbana 32/A - 34070 San Floriano del Collio (Go)

Tel 0481 390237