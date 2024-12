Brindare senza rischi: come un ristoratore sfida il nuovo Codice della Strada

Con il nuovo Codice della Strada, cambiano le regole del gioco per chi ama accompagnare un buon pasto con un bicchiere di vino. Ma a Venturina Terme, piccolo comune toscano in provincia di Livorno, c'è chi ha trovato una soluzione concreta per aggirare la paura delle sanzioni: Stefano Sinibaldi, titolare del bistrot “Mezzo Km”, offre un servizio di trasporto gratuito ai clienti che vogliono tornare a casa in tutta sicurezza.

Stefano Sinibaldi, titolare del bistrot Mezzo Km

Codice della strade e il calo di vendite di vino al ristorante

«Il vino fa parte della nostra tradizione, è cultura, storia e convivialità. Rinunciarvi è come amputare un pezzo dell'esperienza gastronomica italiana» racconta Sinibaldi, che nelle ultime settimane ha assistito a un calo drastico nelle vendite di alcolici. «Il nuovo Codice della Strada ha reso i clienti molto più prudenti: persino lo champagne nel risotto sembra destare timori».

Per arginare la “mazzata” economica (250 euro al giorno in meno solo di vino, senza contare il gin e i cocktail a base alcolica) Sinibaldi ha deciso di unire creatività e responsabilità sociale. «Offriamo ai clienti un passaggio gratuito a casa dopo cena. È un gesto che tutela la loro sicurezza e, allo stesso tempo, li incoraggia a godersi una serata senza preoccupazioni».

Come funziona il servizio di Stefano Sinibaldi

Al momento della prenotazione, i clienti possono richiedere il trasporto di ritorno. «A fine serata, io o un collaboratore li accompagniamo a casa - spiega l'imprenditore - Il servizio è completamente gratuito, per evitare che qualcuno pensi a rincari nascosti sul conto. È un modo per prenderci cura di chi ci sceglie».

Il bistrot Mezzo Km offre un servizio di trasporto gratuito ai clienti che vogliono tornare a casa in tutta sicurezza

I numeri, per ora, sono contenuti: su una media di 30 coperti, solo 2-4 clienti richiedono il passaggio. Ma l'attenzione al cliente paga. «Le persone apprezzano più il gesto che il servizio in sé. Si sentono coccolate e tornano volentieri. La fedeltà, oggi, è un valore raro».

Un progetto per tutta la comunità

Sinibaldi non si ferma qui. «Ho proposto ad altri ristoratori della zona di unirci per creare un servizio comune. Con una piccola quota ciascuno, potremmo assumere un autista e noleggiare un minivan per 7-8 persone. Il sabato e la domenica, il mezzo farebbe il giro dei locali di Venturina, riportando a casa i clienti. L'ho chiamato "Venturina per i clienti". È un progetto che rafforzerebbe l'intero tessuto economico della nostra comunità».

Il piano, però, non è privo di critiche. «C'è chi dice che rubo il lavoro ai tassisti o che mi faccio pubblicità - ammette Sinibaldi - Ma chiunque può fare lo stesso. Io ci credo perché la ristorazione è molto più di buona cucina: è un motore di cambiamento sociale. Rispondere alle nuove sfide legislative con creatività è una responsabilità che tutti dovremmo sentire». L'iniziativa di Sinibaldi potrebbe ispirare realtà in tutta Italia. «Sogno un progetto che diventi nazionale - conclude - Bere con moderazione, godersi la cena e tornare a casa in sicurezza non devono essere desideri incompatibili. La convivialità è un pilastro della nostra cultura, e non possiamo lasciarla morire per paura di sanzioni».