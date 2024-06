Verduno Palaverga, la Doc nelle terre del Barolo che ha rischiato di sparire

C'è terpene e terpene, quello piccante del Pelaverga non lo confondi. Se si tratta della Doc Verduno Pelaverga ricavata dal vitigno Pelaverga Piccolo - prodotta nel comune di Verduno (Cn) e in porzioni di vigneti nei contigui comuni di Roddi e La Morra - le peculiarità aumentano e intrigano. Il Pelaverga Grosso è invece originario delle zone pedemontane del saluzzese, in provincia di Cuneo, e nel torinese è detto Cari (da Chieri, dove si trova l'altro storico bacino di coltivazione). Le due cultivar in realtà hanno caratteristiche molto diverse, non solo nella dimensione degli acini. #VerdunoÈ del 30 maggio è stata la seconda edizione dell'evento organizzato da “Verduno è Uno”, associazione che dal 2006 riunisce i produttori del caratteristico rosso di Langa e che oggi ne annovera 18 su 19.

Il Verduno è un vino a metà del secolo scorso rischiò di sparire fagocitato dalla coltivazione del Nebbiolo

Verduno, la “piccola” Doc che sa farsi valere nelle terre del Barolo

Il presidente Diego Morra ha presentato ai professionisti del settore la nuova annata sottolineando l'impegno dei soci nella promozione dell'autoctono vino e del territorio di poco più di 30 ettari in cui si produce. Dello stesso tenore le parole di Sergio Germano, neo presidente del “Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe Dogliani” che cura anche gli interessi della Doc verdunese. Il qualificato sommelier Sandro Minella ha guidato una masterclass nel ristorante "La Sbornia di Verduno" interagendo con lo scrittore ed esperto di vini Ian D'Agata collegato in remoto.

Sergio Germano, Sandro Minella e Diego Morra

Verduno conta 600 abitanti e spunta tra vigne e boschi di tigli e ippocastani su una collina di 381 m slm. La sua Doc (‘95) sta per compiere 30 anni e il disciplinare consente l'affinamento in contenitori a piacere e l'utilizzo del 15% di altra uva a bacca nera, sebbene quasi tutti vinifichino in purezza. La crescita del Verduno Doc è testimoniata dal superamento del traguardo delle 200mila bottiglie prodotte e certificate nella vendemmia 2022. Un bel successo per un vino che a metà del secolo scorso rischiò di sparire fagocitato dalla coltivazione del Nebbiolo finalizzata alla produzione di Barolo.

Verduno Palaverga: che vino è e come è nata l'associazione

Nel dopoguerra alcuni vignaioli tennero duro, in particolare l'azienda Commendator G.B. Burlotto mantenne attiva l'antica tradizione di vinificare il Pelaverga Piccolo in purezza. Nel ‘72 la svolta: su iniziativa dell'azienda Castello di Verduno si impiantarono nuovi vigneti e la strada fu seguita da altri viticoltori. Nacque l'Associazione dei Produttori di Verduno con sei aziende fondatrici: Castello di Verduno, Fratelli Alessandria, Comm. G.B. Burlotto, Gian Carlo Burlotto - Cantina Massara, Bel Colle e Vinandolo di Antonio Brero. L'anima del progetto fu il Cru (oggi anche Mga) Monvigliero, il vigneto più prestigioso di Verduno, in cui il Comune mise a disposizione dei viticoltori un terreno per la creazione di una vigna sperimentale.

Il Verduno Pelaverga ha acidità e tannini contenuti, buona alcolicità e versatilità di affinamento

Il Verduno Pelaverga ha acidità e tannini contenuti, buona alcolicità e versatilità di affinamento (solo acciaio, legno grande, terracotta) ed è facile da abbinare ai piatti della tradizione culinaria piemontese. A noi piace ancora una volta ricordare che un vino dalla spiccata personalità merita almeno una chance per essere sorseggiato lontano dai pasti anche dagli appassionati non professionisti,

Verduno, cresce l'interesse internazionale

Al recente Vinitaly, Ian D'Agata ha tenuto un'importante masterclass sul Pelaverga. In occasione di #VerdunoE' ha inoltre ricordato la particolare realtà geologica e climatica di Verduno, molto diversa da quella degli altri comuni interessati dalla denominazione Barolo. Jyrji Sukula, originale chef finlandese nonché titolare di un'azienda vinicola a Serralunga d'Alba (Cn), nel corso dell'evento ha proposto una cooking-class evidenziando la duttilità del Pelaverga nell'abbinamento col cibo.

Jyrji Sukula, chef finlandese e titolare di un’azienda vinicola a Serralunga d’Alba

Verduno, i produttori di Verduno Palaverga Doc