Caffo, profeta in Calabria e ambasciatore del Mediterraneo nel mondo

Caffo ha saputo conquistare il mondo con i suoi liquori partendo dalla valorizzazione del proprio territorio, la Calabria. Prodotti di eccellenza che nascono da una profonda conoscenza del territorio e da una passione tramandata di generazione in generazione. I successi di Caffo sono un esempio di come l'imprenditorialità e l'amore per le proprie radici possano portare al successo.

Caffo è stato insignito del premio "Spirito Imprenditoriale Mediterraneo"

Caffo, il successo di Vecchio Amaro del Capo

Con una quota di mercato del 37,7% (fonte Cicana dati a volume relativi all'anno terminante dicembre 2023), Vecchio Amaro del Capo rappresenta un'eccellenza calabrese apprezzata in tutto il mondo. Calabresi gli ingredienti, calabrese la ricetta, calabresi i distillatori, calabrese la distilleria che lo produce e lo imbottiglia, Vecchio Amaro del Capo è dunque 100% calabrese. Prodotto interamente all'interno dell'antica Distilleria F.lli Caffo, Vecchio Amaro del Capo vanta una ricetta segreta tramandata di generazione in generazione, che utilizza 29 erbe, radici, piante e fiori raccolti in stagione a chilometro zero.

La Calabria sta emergendo come autorevole voce in campo enogastronomico, grazie a chi, come la famiglia Caffo, ha sempre creduto e investito nel territorio e sul valore delle tradizioni, creando prodotti emblema della regione come Vecchio Amaro del Capo che può essere definito il precursore degli amari calabresi, dando vita, di fatto, a una tipologia di amari. Il suo successo ha dato vita al fenomeno dei "finti calabresi", amari che sfruttano il brand Calabria ma che vengono prodotti al di fuori della regione.

Caffo, spirito mediterraneo

Recentemente, durante la manifestazione "Spirito Mediterraneo", dedicata ai liquori calabresi, Caffo è stato insignito del premio "Spirito Imprenditoriale Mediterraneo". Un riconoscimento che sottolinea la capacità dell'azienda di valorizzare le eccellenze del territorio, sia in Italia che all'estero.

«Vogliamo - ha detto Nuccio Caffo - che i calabresi siano orgogliosi di questo successo e diventino essi stessi testimonial del bello e del buono della Calabria con Amaro del Capo. All’inizio, la nostra produzione di poche bottiglie era venduta tra Capo Vaticano e Tropea, le due località che negli anni Settanta hanno fatto da “vetrina” al nostro amaro. Sono stati i primi turisti in vacanza ad acquistarle e a portarle in giro in l’Italia. Le nostre radici sono in Calabria, terra che non abbiamo mai lasciato e che è casa nostra. Sentiamo di dover contribuire a valorizzarla e allo stesso tempo, vogliamo celebrare le origini e l’identità forte di Vecchio Amaro del Capo diventato negli anni, icona e simbolo internazionale di questa regione»

Caffo, celebrazione della Calabria

Oltre al Vecchio Amaro del Capo, Caffo vanta un altro gioiello: l'Elisir S.Marzano Borsci. Un liquore che racchiude in sé lo spirito della Puglia e la tradizione Arbëreshë. Riconosciuto con il premio "Spirito Arbëreshë Mediterraneo", Elisir S.Marzano Borsci rappresenta un legame profondo con la terra d'origine e la sua cultura.

L'Elisir S.Marzano Borsci

I prodotti Caffo rappresentano un ponte tra le antiche tradizioni e la modernità. Un connubio di storia, territorio e passione che si traduce in liquori unici e inimitabili. "Spirito Mediterraneo" è stata l'occasione per Caffo di presentare i suoi prodotti più iconici, come la Riserva del Centenario di Vecchio Amaro del Capo e la versione al peperoncino di Calabria, Red Hot Edition e la reloaded edition dell’originale Amaro Sprint. Non è mancato Borsci, anch’esso classico e riserva e le grappe di Calabria come Grappa Unica di Calabria, Grappepe, Grappizia e Vecchia Grappa Caffo, oltre a come Ferro-China Bisleri, Amaro Santa Maria al Monte e Petrus Boonekamp.