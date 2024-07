Perla d'Orzo: la birra artigianale di Birrificio Otus in stile Kellerbier

Perla d’Orzo è una birra artigianale a firma Otus, prodotta con il metodo della bassa fermentazione di stile Kellerbier della Franconia. Dall’aspetto moderatamente velato, ha un colore dorato-ambrato e la schiuma cremosa è color avorio (EBC 10). L’aroma è caratterizzato dalle note dolci di cereali, provenienti esclusivamente dal comprensorio di Malpaga a Bergamo, e miele del malto Pils che si fondono con quelle erbacee e speziate dei luppoli italiani Futura ed Aemilia. Perla d’Orzo è una birra essenziale, facile da bere e versatile negli abbinamenti. Ottimo accompagnamento per antipasti di varia natura (all’italiana, fritti, salumi e formaggi), carni bianche, primi e secondi di pesce o verdure. Dal moderato grado alcolico di 5,1 Vol% è disponibile in bottiglia da 50 cl e in fusto da 16 l.

Birrificio Otus

Via Rumi 7 - 24068 Seriate (Bg)

Tel 035 296473