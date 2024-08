Prosecco Doc: brindisi olimpico a Parigi con lo sguardo a Milano-Cortina

La presenza di Prosecco Doc a Casa Italia durante i Giochi Olimpici di Parigi 2024 è stata un vero e proprio successo. Le bollicine italiane hanno accompagnato i momenti di festa e di celebrazione, contribuendo a diffondere l'immagine positiva dell'Italia nel mondo. Le bollicine italiane hanno brindato al successo degli atleti azzurri e conquistato il palato degli ospiti di Casa Italia.

Il presidente Giancarlo Guidolin e il direttore Luca Giavi del Consorzio Prosecco Doc a Casa Italia durante le Olimpiadi di Parigi

Prosecco Doc, missione Olimpiadi

Il presidente Giancarlo Guidolin e il direttore Luca Giavi del Consorzio di Tutela del Prosecco Doc sono rientrati da Parigi, dopo aver partecipato ai Giochi Olimpici. La Ville Lumière è stata un palcoscenico d'eccezione per promuovere l'eccellenza delle bollicine italiane e gettare le basi per future collaborazioni. L'obiettivo principale della missione è stato quello di comprendere le opportunità offerte da questi grandi eventi sportivi per valorizzare il Prosecco Doc a livello internazionale e preparare il terreno per i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

A Parigi, il Consorzio Prosecco Doc è stato official Sparkling Wine a Casa Italia

«Già qui a Parigi - ha detto il managing director on location Italia Emilio Pozzi -, i nostri ospiti hanno potuto apprezzare il Prosecco Doc nel corso di queste meravigliose settimane olimpiche a Casa Italia e naturalmente alla conferenza stampa che On Location ha organizzato il 6 agosto. Siamo felicissimi di questa collaborazione in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 a cui offriremo la nostra Hospitality Experience».

Prosecco Doc, verso Milano-Cortina 2026

A Parigi, il Consorzio ha incontrato i principali attori del settore e ha partecipato a numerosi eventi, tra cui una conferenza stampa e una serata organizzata da On Location, leader mondiale nell'ospitalità di alto livello. Durante quest'ultima, sono state presentate le numerose possibilità che si apriranno nel 2026, sia per il Consorzio che per l'intero sistema produttivo. Grazie a questa partnership, il Prosecco Doc potrà offrire esperienze esclusive ai propri target, coinvolgendo le cantine associate e valorizzando il legame tra il prodotto e il territorio. Saranno creati pacchetti esperienziali che permetteranno ai visitatori di vivere un'esperienza autentica e indimenticabile.

Giancarlo Guidolin, presidente del Consorzio Prosecco Doc

«Sono stati tre giorni incredibili - ha commentato Guidolin -, è inimmaginabile la macchina che lavora dietro le quinte di un evento di questa portata. Questi incontri sono stati forieri di nuove idee e di alcune conferme. Siamo lieti all’idea di partecipare alle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: occasione che ci porterà a promuovere un’immagine del nostro sistema produttivo, nello specifico, e del nostro Paese più in generale, coerente con lo spirito e i valori che l’Olimpismo promuove».