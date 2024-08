È ufficialmente iniziata la vendemmia in Lombardia, ma i primi "exit poll" della Coldiretti indicano un brusco calo del 15% nella produzione di uve rispetto alla media. Una riduzione che varia dal -5% fino a raggiungere, in alcune zone, il -30%.

[img]{"id":"287019","alt":"Vendemmia 2024, stangata per la Lombardia: raccolto in calo del 15%","title":"Vendemmia 2024, stangata per la Lombardia: raccolto in calo del 15%","dida":"Vendemmia 2024 in Lombardia: raccolto in calo a causa del maltempo"}[/img]

Vendemmia in Lombardia, le cause del calo della produzione

Ma quali sono state le cause di questo calo? In primis, l'eccessivo volume di precipitazioni, caratterizzato da nubifragi e piogge ripetute, soprattutto durante la primavera e l'inizio dell'estate. A questi eventi si sono aggiunti episodi localizzati di grandine, che hanno favorito lo sviluppo di funghi parassiti delle viti. Questo ha obbligato gli agricoltori a interventi straordinari, comportando un aumento dei costi di produzione.

Nonostante le difficoltà, si prevede comunque una vendemmia di buona qualità, anche se le previsioni quantitative verranno confermate solo dopo l'evoluzione dei mesi di agosto e settembre.

Vendemmia 2024, la situazione nel resto d'Italia

Ricordiamo, poi, che anche a livello nazionale la situazione è complessa. Infatti, nel Sud Italia, ad esempio, la raccolta delle uve è iniziata in anticipo a causa della siccità e del caldo intenso. Queste condizioni meteorologiche non solo influiscono sulla qualità delle uve, ma aumentano anche i costi di produzione con le spese per l'irrigazione e per le strategie di protezione delle uve contro eventi climatici avversi e malattie che stanno gravando significativamente sui produttori.