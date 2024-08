Sud Top Wine: tutti i vini premiati nella sesta edizione

La sesta edizione di Sud Top Wine, il concorso dedicato ai migliori vini delle regioni meridionali, ha decretato i suoi vincitori, sottolineando ancora una volta la ricchezza e la diversità del panorama enologico italiano.

Sud Top Wine, eccellenze in mostra

Una giuria internazionale di esperti, tra cui giornalisti e critici di settore di fama mondiale, ha degustato alla cieca oltre 500 vini provenienti da Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia. Tra le novità di quest'anno, l'assegnazione di un punteggio in centesimi per ogni vino premiato e l'introduzione di premi speciali per il miglior bianco e il miglior rosso assoluto. I vini vincitori sono stati selezionati in 23 categorie, ognuna delle quali rappresenta un'eccellenza del territorio. La premiazione si terrà a Taormina il 26 ottobre, nell'ambito di TaorminaGourmet. «Con Sud Top Wine - afferma Fabrizio Carrera, direttore di Cronache di Gusto e ideatore del concorso - vogliamo far conoscere al mondo l'enorme potenziale del Sud Italia. Oltre ai territori già famosi, ci sono tante piccole realtà che producono vini di grande qualità e che meritano di essere scoperte».

Sud Top Wine, la giuria

Ad affiancare Federico Latteri, giornalista e wine writer di Cronache di Gusto, nella giuria Bernard Burtschy, esperto di vino e giornalista del giornale economico francese Les Échos, James Button, redattore per l'Italia di Decanter, Cynthia L. P. Chaplin, Italian Wine Ambassador e free lance per magazine internazionali, Eirik Sand Johnsen, wine writer di Vinforum.no, Bonnie Reinwald, esperta di vino e giornalista in Danimarca di SommThing.eu, Claudia Stern, giornalista di Vinum in Germania e titolare della società di consulenza Wine & Glory

Sud Top Wine tra futuro e internazionalizzazione

Federico Latteri, wine writer di Cronache di Gusto e anima organizzatrice di Sud Top Wine, sottolinea la crescita di alcune zone vinicole meno conosciute fino a poco tempo fa: «Questi territori hanno un futuro promettente e sono destinati a diventare sempre più importanti sulla scena enologica internazionale».

I vini premiati saranno protagonisti di un'intensa attività di promozione sia negli Stati Uniti che in Europa. Grazie alla collaborazione con l'agenzia Colangelo & Partners di New York, le etichette vincenti saranno presentate a giornalisti e operatori del settore, aumentando così la loro visibilità a livello globale.

Sud Top Wine, i vincitori

Di seguito i vini premiati durante la sesta edizione di Sud Top Wine:

Basilicata

Doc Aglianico del Vulture e Docg Aglianico del Vulture Superiore

1°classificato Aglianico del Vulture Docg Superiore Riserva Titolo 2019 - Elena Fucci

Winner Aglianico del Vulture Doc Covo dei Briganti 2017 - Eubea

Winner Aglianico del Vulture Doc Re Manfredi 2021 - Re Manfredi

Calabria

Cirò Doc Rosso

1°classificato Cirò Dop Classico 2022 - Francesco Malena

Winner Cirò Doc Classico Superiore Riserva Colli del Mancuso 2021 - Ippolito 1845

Winner Cirò Doc Classico Superiore 2022 - Vigneti Vumbaca

Vini rossi calabresi (varie Doc e Igt)

1°classificato Calabria Igt Megonio 2022 - Librandi

Winner Calabria Igt Cauro 2021 - Statti

Winner Calabria Igp Libìci 2021 - Casa Comerci

Vini bianchi calabresi (varie Doc e Igt)

1°classificato Calabria Igp Benvenuto Zibibbo 2023 - Cantine Benvenuto

Winner Cirò Doc Bianco Mare Chiaro 2023 - Ippolito 1845

Winner Calabria Igp Madama Giovanna 2023 - Termine Grosso

Campania

Taurasi Doc

1°classificato Taurasi Docg Riserva Principe Lagonessa 2013 - Amarano

Winner Taurasi Docg 2018 - Calafè

Winner Taurasi Docg Amato 2017 - Cantina Mito

Greco di Tufo Docg

1°classificato Greco di Tufo Docg Riserva Vittorio 2010 - Di Meo

Winner Greco di Tufo Docg Riserva Vigna Serrone 2022 - Cantine Di Marzo

Winner Greco di Tufo Docg Riserva Vigna Ortale 2022 - Cantine Di Marzo

Fiano di Avellino Docg

1°classificato Fiano di Avellino Docg Riserva Colle dei Cerri 2008 - Di Meo

Winner Fiano di Avellino Docg Riserva Colle delle Ginestre 2019 - Tenuta del Meriggio

Winner Fiano di Avellino Docg Riserva Serrapiano 2021 - Torricino

Vini bianchi campani a base di Falanghina

1°classificato Campi Flegrei Dop Falanghina Vigna Astroni 2020 - Cantine Astroni

Winner Falanghina del Sannio Dop Libero Particella 190 2020 - Fontanavecchia

Winner Igt Beneventano Falanghina Caracara 2019 - Terre Stregate

Vini bianchi campani (varie Doc e Igt)

1°classificato Terre del Volturno Igt Pallagrello Bianco Ventitrè Settimane 2022 - Viticoltori del Casavecchia

Winner Beneventano Igp Coda di Volpe Prephylloxera 2023 - Masseria Frattasi

Winner Campania Igt Bianco Murate di Sopra 2023 - Monserrato 1973

Vini rossi campani (varie Doc, Docg e Igt)

1°classificato Aglianico del Taburno Docg Tumulto 2017 - Torre del Pagus

Winner Irpinia Aglianico Doc La Corte dei Ciccarella 2019 - D'Antiche Terre

Winner Aglianico del Taburno Docg 2019 - La Fortezza

Puglia

Rossi pugliesi a base di Primitivo

1°classificato Salento Primitivo Igt ES 2022 - Gianfranco Fino

Winner Gioia del Colle Primitivo Doc Chakra Rosso 2022 - Giovanni Aiello

Winner Salento Primitivo Igt Tumà 2022 - Masseria Cuturi 1881

Rossi pugliesi a base di Negroamaro

1°classificato Salento Negroamaro Igt JO 2021 - Gianfranco Fino

Winner Salice Salentino Dop Riserva Cantalupi 2021 - Conti Zecca

Winner Salice Salentino Doc Riserva Aiace 2021 - Castello Monaci

Vini rossi pugliesi (varie Doc, Docg e Igt)

1°classificato Castel del Monte Dop Nero di Troia Il Melograno 2021 - Santa Lucia

Winner Salento Igt Malvasia Nera Askos 2021 - Masseria Li Veli

Winner Salento Igp Malvasia Nera Mora Mora 2022 - Paololeo

Sardegna

Vini bianchi sardi a base di Vermentino

1°classificato Vermentino di Gallura Docg Superiore Bèru 2022 - Siddùra

Winner Vermentino di Sardegna VRM 2021 - Quartomoro di Sardegna

Winner Vermentino di Gallura Docg Superiore Massaieddu 2023 - Tenute Satta

Vini rossi sardi a base di Cannonau

1°classificato Barbagia Igt Rosso Ghirada Ocruarana 2022 - Teularju

Winner Barbagia Igt Rosso Ghirada Istevene 2020 - VikeVike

Winner Cannonau di Sardegna Doc Riserva 2021 - Antonella Corda

Sicilia

Etna Doc Bianco

1°classificato Etna Bianco Doc A' Puddara 2022 - Tenuta di Fessina

Winner Etna Bianco Doc Superiore 2023 - Barone di Villagrande

Winner Etna Bianco Doc Superiore Primazappa 2022 - Calcagno

Etna Doc Rosso

1°classificato Etna Rosso Doc Pignatuni Vecchie Vigne 2021 - Famiglia Statella

Winner Etna Rosso Doc Scalunera 2021 - Torre Mora

Winner Etna Rosso Doc Contrada Santo Spirito 2020 - Palmento Costanzo

Rossi da Nero d'Avola (Doc Sicilia e altre Doc)

1°classificato Sicilia Doc Nero d'Avola Alto Reale 2013 - Tenuta Rapitalà

Winner Vittoria Doc Nero d'Avola 2021 - Paolo Calì

Winner Sicilia Doc Nero d'Avola 306 N 2023 - Salvatore Tamburello

Sicilia Doc Grillo e Sicilia Doc Catarratto

1°classificato Sicilia Doc Grillo Riserva Grappoli del Grillo 2022 - De Bartoli

Winner Sicilia Doc Grillo Vigna di Mandranova 2023 - Alessandro di Camporeale

Winner Sicilia Doc Grillo Lalùci 2023 - Baglio del Cristo di Campobello

Vini rossi siciliani (varie Doc, Docg e Igt)

1°classificato Faro Doc Chiano Conti 2017 - Tenuta Gatto

Winner Terre Siciliane Igt Rosso I' Surchitti 2021 - Camarda

Winner Faro Doc 2021 - Bonavita

Vini bianchi siciliani (varie Doc e Igt)

1°classificato Terre Siciliane Igt Sant'Andrea 2019 - Pietradolce

Winner Salina Igp Secca del Capo 2023 - Colosi

Winner Sicilia Igp Catarratto 2023 - Dei Principi di Spadafora

Vini rosati

1°classificato Etna Rosato Doc Nerello in Rosa 2023 - Masseria Setteporte

Winner Castel del Monte Bombino Nero Docg Veritas 2023 - Torrevento

Winner Etna Rosato Doc 2023 - Massimo Lentsch

Spumanti