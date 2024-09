Consorzio Etna Doc, è boom di giovani produttori: +55% in tre anni

L'Etna Doc, denominazione con 1500 ettari (al 60% bio) racchiusi in 20 comuni, 4 versanti, 133 contrade e circa 445 imprese produttrici, si sta rivelando un nuovo vettore sociale in particolare per il lavoro dei giovani che hanno avviato imprese e investimenti nell'area. Secondo un'analisi del Consorzio in occasione degli Etna Days (12-14 settembre al Picciolo Etna Resort a Castiglione di Sicilia, Catania), la quota di aziende di vino condotte da giovani under 41 anni è arrivata ormai al 20% (8% le giovani conduttrici), il doppio rispetto a quella nazionale (10%) riscontrata da Ismea su base Istat. Un'accelerazione, quella dei giovani imprenditori, che nei 4 versanti etnei si è fatta ancor più evidente negli ultimi 3 anni (2020-2023), con un incremento nel periodo del 55% per un totale di 89 realtà produttrici. Trend questo molto più significativo rispetto alla crescita complessiva di nuove aziende (+16%).

Un vigneto alle pendici dell'Etna

Etna Doc, il vino come calmieratore sociale

«Il vino qui è un calmieratore sociale sempre più decisivo - ha spiegato il direttore del Consorzio Etna Doc, Maurizio Lunetta - I giovani hanno ripreso a coltivare gli appezzamenti di vigna dei propri nonni in una sorta di salto generazionale che permette di garantire lavoro a se stessi e a una manodopera molto numerosa. Complici i vigneti montani coltivati ad alberello, il totale del vigneto richiede infatti un monte annuale di oltre 200 mila giornate lavoro, con circa 2.500 persone coinvolte direttamente nella produzione. Siamo orgogliosi di contribuire nel nostro piccolo a frenare l'abbandono dall'Isola da parte delle nuove generazioni».

Maurizio Lunetta, direttore del Consorzio Etna Doc

All'ombra del vulcano negli ultimi 10 anni la superficie vitata è cresciuta del 70%, le bottiglie di vino prodotte sono quadruplicate, l'enoturismo è un nuovo asset di alta fascia, praticato per i 2/3 da stranieri, a partire dagli americani. L'ascesa, nell'ultimo decennio, della Doc Etna nella critica enologica internazionale sta garantendo la sostenibilità economica delle imprese (50 milioni di euro il fatturato franco cantina, 150 mila euro il valore del vigneto per ettaro, 5 volte più della media regionale) ma anche del territorio.

Una vigna eroica, che si arrampica sulla Montagna

Etna Doc, vino e turismo binomio di successo

Secondo uno studio dell'Osservatorio Uiv-Vinitaly, la domanda enoturistica (200 mila presenze) restituisce un valore aggiunto sull'area di 123 milioni di euro l'anno, e per ogni bottiglia consumata sulle pendici dell'Etna si genera un impatto (diretto, indiretto e indotto) in favore del territorio di 82 euro, 10 volte più del valore del vino alla produzione. Un ticket virtuoso, quello vino-vulcano in chiave turistica, che secondo il Consorzio è praticato dal 60% delle imprese con tour e degustazioni guidate, mentre il 15-20% ha investito direttamente su strutture dedite all'accoglienza e alla ristorazione.

Alla terza edizione degli Etna Days sono protagoniste 100 cantine in tre giorni di degustazioni, visite in cantina, incontri con i produttori, approfondimenti e walk around tasting. In primo piano, le nuove produzioni a base di Nerello Mascalese e Caricante, le varietà principali per Etna Bianco, Etna Bianco Superiore, Etna Rosato, Etna Rosso, Etna Rosso Riserva, Etna Spumante bianco ed Etna Spumante.

Consorzio di tutela dei vini Etna Doc

via Vidalba 2 - 95012 Castiglione di Sicilia (Ct)

Tel 333 8621113