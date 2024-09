Quando si costruisce a partire da una micro realtà come una Pro Loco che coltiva i sogni di tutti i residenti e guardando in grande, si può fare molto attirando anche un certo pubblico competente nel settore enoico e del beverage ma anche di utenti incuriositi che vogliono sapere cosa si provi a sorseggiare un buon calice di vino, davanti ad un imponente luogo sacro che, ogni anno, è meta di numerosi pellegrini.

Bauso Wine: la Scuola Europea Sommelier incontra la passione della Pro Loco Villafranca

Il “Bauso Wine” nella sua undicesima battuta di marcia è stato, quest'anno più che mai, “La costruzione di un amore” come recita I'irraggiungibile Ivano Fossati, “un altare di sabbia in riva al mare” che si espone alla venerabilità di un intenso Cristo in legno di cipresso, all'interno di una nicchia nel Santuario Gesù Ecce Homo a Calvaruso - Villafranca (Me) e che ha illuminato la piazza allestita per le degustazioni di vino, associato alle squisitezze gastronomiche preparate per l'occasione.

Questo festeggiamento delle referenze del territorio, in maggior misura, siciliano ha destato tanti feedback di entusiasmo e apprezzamento, grazie all'inappuntabile organizzazione della pro loco, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Villafranca Tirrena, che ha dovuto far fronte ad uno slittamento di una settimana della data per motivi di allerta meteo.

Bauso Wine: le cantine curate e guidate dalla Scuola europea sommelier

La manifestazione ha avvinghiato 27 cantine, che hanno mostrato il migliore carnet dei propri vini e che sono state intercettate dal delegato sicilia della Scuola europea sommelier, Claudio Ferrara, responsabile da anni della wine section, in questo contesto, con la maestra sommelier Francesca D'Angelo e il supporto della sua squadra. A garantire l'avvenimento di degustazione sotto ad un riflettore a dir poco “spirituale” dunque una truppa ben nutrita e articolata di varie aree: molte del messinese, dell'hinterland etneo ma anche di altre zone della Penisola:

Azienda Agricola Biologica Sturm: friulana (in località Cormons - Gorizia dal microclima splendido, nella nota zona collinare del Collio, al confine con la Slovenia) con una linea anche biologica, oltre alla Malvasia, Ribolla Gialla, Sauvignon, Cabernet Franc, Refosco dal Peduncolo Rosso;

Gli avventori di “Bauso Wine” hanno potuto accostare ai vini, nella curva destinata al food fronte santuario, ottime specialità della memoria culinaria nostrana. A proporre “U Tuppu” ossia Brioche farcita con pesce spada affumicato e salsa al mojito ci ha pensato Caterina Merlino; “Buns senza lattosio e senza glutine” (Buns con lonza di suino cotta a bassa temperatura con maionese al limone Interdonato) ad opera di chef Giuseppe Micalizzi; una versione tutta estiva di Tiramisù senza lattosio - “Tiramisù fichissimo” (con crema pasticcera, mascarpone e fichi freschi) elaborata dal pastry chef Lillo Freni; assaggio di pesce gourmet con Rosaria Fiorentino e “Maremma che azzurro” (Alalunga scottata e panzanella di verdure alla maniera sicula); ancora dolce con Natale Isaia che ha presentato la “Bavarese ghiacciata” (Bavarese ghiacciata alla vaniglia, crumble alle mandorle e coulis di frutti rossi); In Forno - “Pane alla disgraziata” (Pagnotta di pane casareccio farcita con prosciutto cotto, salame piccante, provola stagionata, mozzarella, pomodori secchi e melanzane sott'olio); molto gettonati “Involtini double version” firmati Sacha Messina (La braciola, un classico della cucina messinese da testare all'interno di panino o coppo).

Bauso Wine: atmosfera del trascendente

Non è mancata neppure una gradita performance musicale del “C.P.M. JAZZ TRIO”, che ha dato il suo ok per il secondo anno e ha ribadito i suoi consensi dagli spettatori. Il piazzale abituato ad accogliere i fedeli e il Santuario Gesù Ecce Homo di Calvaruso (Me) con la sua peculiare tripartizione a fare da sfondo hanno impreziosito l'evento e l'atmosfera. La magnificenza del complesso, insieme al legame con la statua del 1634, forgiata da Frate Umile da Petralia, ha reso assolutamente pregevole l'intreccio di diverse culture vitivinicole con quella culinaria della Sicilia, con una totale armonia di promotori, aziende enologiche, scuola sommelier, chef e artisti. Ci sono elementi del trascendente rispetto all'esecuzione dell'egregia scultura del Cristo che voglio riportare perché la cultura del vino è un atto di perseveranza (considerato tale dai vignaioli): l'arrivo di Frate Umile a Calvaruso per la realizzazione dell'opera su commissione del Principe Don Cesare Moncada è stato correlato da discussioni fra chi doveva scegliere il cipresso. Pare che l'apparizione nella tenuta del convento di un cipresso con le foglie luccicanti fu la risoluzione miracolosa per il cenno dell'albero oppure un'altra leggenda è che il volto del Cristo fu terminato dagli Angeli.