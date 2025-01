“Session IPA” di Birrificio Il Maglio è la miglior birra artigianale italiana

La “Session IPA” di Birrificio Il Maglio ha vinto il Best Italian Beer 2024 aggiudicandosi la "Spiga d'oro". Quella argento invece è andata a Birra Krirr con la “Natavota Red”, mentre quella di bronzo a Birra Riversa con la “Pale Ale”. Il concorso, organizzato da FederBirra e giunto alla sua settima edizione, è rivolto a tutti i produttori di birra artigianale italiana o comunque non industriale. L'obiettivo, oltre ad eleggere la miglior birra artigianale del Bel Paese, è quello di selezionare le migliori produzioni, suddividendole per categorie di prodotto.

La “Session IPA” di Birrificio Il Maglio

Best Italian Beer 2024: tutti i premi assegnati nelle diverse categorie

Di seguito, tutte le birre premiate al Best Italian Beer 2024 nelle rispettive categorie:

Belgian White

Luppolo d'oro : 20025 di Birrificio di Legnano

: 20025 di Birrificio di Legnano Luppolo d'argento : Sikelia di Birrificio Realmalto

: Sikelia di Birrificio Realmalto Luppolo di bronzo: Blanche di Birra Riversa

Belgian Gold Ale

Luppolo d'oro : Strong Ale di Birra Riversa

: Strong Ale di Birra Riversa Luppolo d'argento : Nugget di Birra della Torre

: Nugget di Birra della Torre Luppolo di bronzo: non assegnato

Tripel

Luppolo d'oro : Knock Out di The Ugly Sheep

: Knock Out di The Ugly Sheep Luppolo d'argento : Triplo Salto Myrt Ale di Lupus in Luna

: Triplo Salto Myrt Ale di Lupus in Luna Luppolo di bronzo: Ciuca di Birrificio di Legnano

Saison

Luppolo d'oro : Saison di Birrificio il Maglio

: Saison di Birrificio il Maglio Luppolo d'argento : Via della Saison di Birrificio Antica Salita

: Via della Saison di Birrificio Antica Salita Luppolo di bronzo: Desmakeuo Saison di Birrificio dell'Orco

Belgian Pale Ale

Luppolo d'oro : Bruggia di Birrificio Realmalto

: Bruggia di Birrificio Realmalto Luppolo d'argento : La Bionda di Birra la Tresca

: La Bionda di Birra la Tresca Luppolo di bronzo: Teresa di Birrificio di Legnano

Belgian Dark Ale

Luppolo d'oro : Natavota Red di Birra Kbirr

: Natavota Red di Birra Kbirr Luppolo d'argento : DARK REVOLUTION di Birrificio Bely e Bryli

: DARK REVOLUTION di Birrificio Bely e Bryli Luppolo di bronzo: Kalamia Belgiale DK di Birra Terre Adriatiche

Dubbel

Luppolo d'oro : Fuchs di Birra Due Valli

: Fuchs di Birra Due Valli Luppolo d'argento : Angela di Monangi Brew Pub

: Angela di Monangi Brew Pub Luppolo di bronzo: non assegnato

Pale Ale

Luppolo d'oro : Chiara di Serrocroce Birrificio Agricolo

: Chiara di Serrocroce Birrificio Agricolo Luppolo d'argento : Blonde Ale di Birra Riversa

: Blonde Ale di Birra Riversa Luppolo di bronzo: Pullicenhell di Birra Kbirr

American Pale Ale

Luppolo d'oro : Lupalis di Birra la Tresca

: Lupalis di Birra la Tresca Luppolo d'argento : You&6 di Birrificio Realmalto

: You&6 di Birrificio Realmalto Luppolo di bronzo: Tropical Mountain di Birra Due Valli

Indian Pale Ale

Luppolo d'oro : Pale Ale di Birra Riversa

: Pale Ale di Birra Riversa Luppolo d'argento : Frogs di Birrificio di Legnano

: Frogs di Birrificio di Legnano Luppolo di bronzo: Hops Roll di Birrificio la Piazza

American Amber Ale

Luppolo d'oro : Ambrata di Serrocroce Birrificio Agricolo

: Ambrata di Serrocroce Birrificio Agricolo Luppolo d'argento : Cinq'ghej di Birrificio di Legnano

: Cinq'ghej di Birrificio di Legnano Luppolo di bronzo: Red Light di Zuppa di Sasso

Ordinary Bitter

Luppolo d'oro : Martinella di Birrificio di Legnano

: Martinella di Birrificio di Legnano Luppolo d'argento : Daily Vice di The Ugly Sheep

: Daily Vice di The Ugly Sheep Luppolo di bronzo: non assegnato

Special Bitter ed Extra Special Bitter

Luppolo d'oro : The Red Side of the Moon di Lupus in Luna

: The Red Side of the Moon di Lupus in Luna Luppolo d'argento : Best Bitter di Birrificio il Maglio

: Best Bitter di Birrificio il Maglio Luppolo di bronzo: non assegnato

English Mild

Luppolo d'oro : In My Mild di Zuppa di Sasso

: In My Mild di Zuppa di Sasso Luppolo d'argento : Amaru Emild di Rojan

: Amaru Emild di Rojan Luppolo di bronzo: Gtheky di Birrificio dell'Orco

English Brown

Luppolo d'oro : Queen di Birrificio Realmalto

: Queen di Birrificio Realmalto Luppolo d'argento : Hedrety di Birrificio dell'Orco

: Hedrety di Birrificio dell'Orco Luppolo di bronzo: Amaru Brown di Rojan

Brown Porter

Luppolo d'oro : Black Therapy di The Ugly Sheep

: Black Therapy di The Ugly Sheep Luppolo d'argento : Kalamia Porter di Birra Terre Adriatiche

: Kalamia Porter di Birra Terre Adriatiche Luppolo di bronzo: non assegnato

Dry Stout - Oatmeal Stout - Foreign Extra Stout

Luppolo d'oro : Stout di Birra Riversa

: Stout di Birra Riversa Luppolo d'argento : Olonella di Birrificio di Legnano

: Olonella di Birrificio di Legnano Luppolo di bronzo: Wonka Sucks di Zuppa di Sasso

Imperial Stout e Russian Imperial Stout

Luppolo d'oro : Balalaika di Lupus in Luna

: Balalaika di Lupus in Luna Luppolo d'argento : King Lear di Birrificio la Piazza

: King Lear di Birrificio la Piazza Luppolo di bronzo: Paliata di Birra Kbirr

German Pilsner

Luppolo d'oro : Italian Pilsner di Birrificio il Maglio

: Italian Pilsner di Birrificio il Maglio Luppolo d'argento : La Brenva di Microbirrificio Courmayeur Mont Blanc

: La Brenva di Microbirrificio Courmayeur Mont Blanc Luppolo di bronzo: Pils di Birra Riversa

Best Italian Beer 2024: tutti i premi assegnati nelle diverse categorie

Bohemian Pilsner

Luppolo d'oro : Sexap'pils di Birra della Torre

: Sexap'pils di Birra della Torre Luppolo d'argento : De Litio Ceko di Tenute Ducali

: De Litio Ceko di Tenute Ducali Luppolo di bronzo: non assegnato

American Pilsner

Luppolo d'oro : American Jasper di Birrificio la Piazza

: American Jasper di Birrificio la Piazza Luppolo d'argento : Leppiusapils di Birra Leppieana

: Leppiusapils di Birra Leppieana Luppolo di bronzo: InclusPils di Anea Falea - Beer Firm

Munich Helles

Luppolo d'oro : Lager Hell di Birra Riversa

: Lager Hell di Birra Riversa Luppolo d'argento : Via della Rosa 111 di Birrificio Antica Salita

: Via della Rosa 111 di Birrificio Antica Salita Luppolo di bronzo: non assegnato

Munich Dunkel

Luppolo d'oro : Chellerina di Birrificio la Piazza

: Chellerina di Birrificio la Piazza Luppolo d'argento : MONAKJIOS DUNKEL di Birra Terre Adriatiche

: MONAKJIOS DUNKEL di Birra Terre Adriatiche Luppolo di bronzo: A LEI DIREI CHE… di Arvi s.r.l.

Helles Bock

Luppolo d'oro : La Rossa di Birra la Tresca

: La Rossa di Birra la Tresca Luppolo d'argento : De Helles di Birra Colline Adriatiche

: De Helles di Birra Colline Adriatiche Luppolo di bronzo: non assegnato

Doppelbock

Luppolo d'oro : Doppelbock di Birra Riversa

: Doppelbock di Birra Riversa Luppolo d'argento : Les Dames Anglaises di Microbirrificio Courmayeur Mont Blanc

: Les Dames Anglaises di Microbirrificio Courmayeur Mont Blanc Luppolo di bronzo: InclusDOBOK di Anea Falea - Beer Firm

Smoked Beer

Luppolo d'oro : Che 2 Maroni di Birrificio di Legnano

: Che 2 Maroni di Birrificio di Legnano Luppolo d'argento : Ruzzla di Lupus in Luna

: Ruzzla di Lupus in Luna Luppolo di bronzo: non assegnato

Barleywine

Luppolo d'oro : Felix di A.R. Brewing

: Felix di A.R. Brewing Luppolo d'argento : Barley Wine - Inverno 1936 di Birrificio il Maglio

: Barley Wine - Inverno 1936 di Birrificio il Maglio Luppolo di bronzo: de Wine en Wine di Birrificio Bely e Bryli

Strong "Scotch" Ale

Luppolo d'oro : Jattura dii Birra Kbirr

: Jattura dii Birra Kbirr Luppolo d'argento : ScocciamiAlè di Birra Leppieana

: ScocciamiAlè di Birra Leppieana Luppolo di bronzo: non assegnato

Birre al miele e miele di castagno

Luppolo d'oro : Honey Moon di Birra Treebale

: Honey Moon di Birra Treebale Luppolo d'argento : Birra al Miele di Birra Riversa

: Birra al Miele di Birra Riversa Luppolo di bronzo: Medita di Birrificio Realmalto

Birre al limone e lime

Luppolo d'oro : Lemon IPA di Lupus in Luna

: Lemon IPA di Lupus in Luna Luppolo d'argento : My Italian Leamon di Beer Firm del Canal Grande

: My Italian Leamon di Beer Firm del Canal Grande Luppolo di bronzo: non assegnato

Grani antichi

Luppolo d'oro : Granum di Serrocroce Birrificio Agricolo

: Granum di Serrocroce Birrificio Agricolo Luppolo d'argento : Senatorum di Tenute Ducali

: Senatorum di Tenute Ducali Luppolo di bronzo: non assegnato

Black IPA

Luppolo d'oro : COLD IS THE NEW BLACK di Zuppa di Sasso

: COLD IS THE NEW BLACK di Zuppa di Sasso Luppolo d'argento : Via Oscura di Birrificio Antica Salita

: Via Oscura di Birrificio Antica Salita Luppolo di bronzo: non assegnato

New England IPA (NEIPA)

Luppolo d'oro : Yurei Haze di Zuppa di Sasso

: Yurei Haze di Zuppa di Sasso Luppolo d'argento : NEIPA De Litio di Tenute Ducali

: NEIPA De Litio di Tenute Ducali Luppolo di bronzo: England Bitter di Rojan

Brown IPA

Luppolo d'oro : Chi-ca di Birra della Torre

: Chi-ca di Birra della Torre Luppolo d'argento : Tewysli di Birrificio dell'Orco

: Tewysli di Birrificio dell'Orco Luppolo di bronzo: non assegnato

Red IPA

Luppolo d'oro : Ambra di Birra della Torre

: Ambra di Birra della Torre Luppolo d'argento : REDPA di Birra Terre Adriatiche

: REDPA di Birra Terre Adriatiche Luppolo di bronzo: non assegnato

New Zealand IPA

Luppolo d'oro : Chiardiluna di Lupus in Luna

: Chiardiluna di Lupus in Luna Luppolo d'argento : Pacific IPA di Birra Riversa

: Pacific IPA di Birra Riversa Luppolo di bronzo: De Litio in Viaggio di Tenute Ducali

Session IPA

Luppolo d'oro : Session IPA di Birrificio il Maglio

: Session IPA di Birrificio il Maglio Luppolo d'argento : Sessione MCXX di Rojan

: Sessione MCXX di Rojan Luppolo di bronzo: non assegnato

Birre senza glutine

Luppolo d'oro : Sciakkuata di Birrificio Kuturi

: Sciakkuata di Birrificio Kuturi Luppolo d'argento : La Fresca di Serrocroce Birrificio Agricolo

: La Fresca di Serrocroce Birrificio Agricolo Luppolo di bronzo: Natavota Lager di Birra Kbirr

Gluten Free IPA

Luppolo d'oro : Hop Station di The Ugly Sheep

: Hop Station di The Ugly Sheep Luppolo d'argento : Little B. di The Ugly Sheep

: Little B. di The Ugly Sheep Luppolo di bronzo: #Cuoredinapoli di Birra Kbirr

Birre al sale o all'acqua marina

Luppolo d'oro : Mermaid Tears di Zuppa di Sasso

: Mermaid Tears di Zuppa di Sasso Luppolo d'argento : O'Mar è Blonde di Birra Terre Adriatiche

: O'Mar è Blonde di Birra Terre Adriatiche Luppolo di bronzo: non assegnato

Birre con più di 10 gradi