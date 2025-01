Cuzziol, dalla crisi energetica del '73 alla distribuzione di grandi vini

Ad osservare la gente in attesa davanti all’entrata dell’elegante Gallia Hotel di Milano per accedere alla sequela di banchi di degustazione allestiti all’interno dove l’arma da utilizzare è il calice, pronto da sfoderare per godere il piacere di degustare un gran bel vino in quella che risulterà essere un viaggio tra i grandi vini d’Italia e del mondo, non si immagina che tutto ha inizio dopo una guerra e contestuale crisi energetica. Cioè, la guerra del Kippur, nel 1973, tra Egitto e Israele che bloccò l’esportazione di petrolio dai paesi arabi, costringendo la famiglia Cuzziol ad abbandonare la distribuzione dei prodotti Shell per optare per la distribuzione delle bevande, sempre nella provincia di Treviso. Un ventennio dopo saranno i figli di Giuseppe Cuzziol a specializzarsi nella selezione e distribuzione di vini, creando una nuova società nel 2015, la Cuzziol Grandi Vini.

Cuzziol Grandi Vini in mostra al Gallia Hotel di Milano

Cuzziol Grandi Vini, un nuovo inizio

Un'azienda che ha inaugurato il 2025 con un nuovo logo, simbolo che rappresenta la propria evoluzione e visione contemporanea. Così l’azienda leader della selezione e distribuzione di vini fini in Italia rinnova la propria immagine nell’intento di riflettere al meglio i valori che la contraddistinguono. Il nuovo logo nasce da un processo di interpretazione del marchio storico, conservandone la forza e l'identità, ma rinnovandolo con un linguaggio grafico più contemporaneo. Tre lettere sinuose, eleganti e dinamiche compongono una sigla che comunica movimento e raffinatezza. Il nome dell'azienda, forte e preciso, si pone al centro come garanzia di qualità e affidabilità. Una scelta a quanto pare apprezzata anche dagli ospiti alla due giorni di degustazione - prima a Roma, il giorno dopo a Milano - per presentare la ricchezza del proprio portfoglio ad agenti, clienti e giornalisti, una vera e propria esperienza da vivere. Un’occasione imperdibile per scoprire le nuove annate, incontrare i produttori e condividere con colleghi e clienti la passione per il vino d’autore. Questo evento non è solo un tasting: è una celebrazione dello spirito di collaborazione che rende unica la famiglia di Cuzziol Grandi Vini.

Luca Cuzziol, amministratore unico di Cuzziol Grandi Vini

Insieme ai produttori, sempre al centro dell’attività dell’azienda, i Cuzziol disegnano una linea di crescita, un accompagnamento, certo commerciale, ma che va oltre. Infatti, entrare nella selezione Cuzziol Grandi Vini vuol dire avere accesso a un sistema strategico di sviluppo su tutto il territorio nazionale grazie a una rete commerciale preparata ed estesa, alla partecipazione a eventi mirati firmati Cuzziol dedicati ad una clientela Horeca selezionata, alla possibilità di essere presenti a grandi eventi del mondo enologico, da Vinitaly agli eventi di Excellence (società che raggruppa 21 tra i maggiori distributori italiani e che organizza eventi tematici di prestigio). Ricerca e innovazione: il motore del catalogo.

Cuzziol Grandi Vini, i numeri

Intanto Luca Cuzziol, amministratore unico, ci tiene a sottolineare che «il 2024 ha rappresentato un punto di svolta, con la definitiva uscita dal periodo post-Covid e un ritorno a una “normalità” che ci ha messo alla prova. Nonostante le difficoltà del contesto internazionale, la solidità del nostro modello ci permette di guardare al 2025 con fiducia e determinazione». E prosegue: «È questa la visione del distributore: deve portare novità, messaggi, come il vecchio mercante di spezie. E, noi, dobbiamo puntare sui giovani, per due motivi. Primo, perché dobbiamo essere coerenti e non ipocriti, il futuro è realmente dei giovani e dobbiamo lasciarlo in mano a loro. Secondo, c’è un grande problema e se ne parla poco: i giovani bevono sempre meno vino, a vantaggio di spirits e altri alcolici. Puntare su di loro vuol dire intanto formare "ambasciatori" che possano farsi interlocutori presso i loro coetanei in modo certo più credibile di chi ha i capelli bianchi. In secondo luogo, vuol dire sviluppare una coscienza maggiore di quello che quella generazione sta cercando».

Cuzziol Grandi Vini è un network alla ricerca di nuove realtà vinicole con produttori che esprimano autenticità e qualità

Con un fatturato di 25 milioni e 750mila di euro, in crescita rispetto ai 25.532.000 del 2023, consolidando il proprio ruolo in un settore che, dopo un periodo complesso, continua a navigare tra sfide e opportunità. Questo risultato testimonia come pianificazione e lavoro programmatico siano fondamentali per affrontare anche gli anni più difficili. Cuzziol Grandi Vini è un network solido e dinamico e continuamente alla ricerca di nuove realtà vinicole con produttori che esprimano autenticità e qualità. Tra le novità del 2025 vanno citate le raffinate interpretazioni di Barbaresco, sinonimo di eleganza e complessità, prodotto da Ada Nada; Campanelli, giovane e promettente realtà dei Castelli di Jesi; dall’Inghilterra arriva Hundred Hills, un visionario sparkling inglese che sfida il panorama degli champagne; poi c’è l’interpretazione audace della Wachau di Wabi Sabi; mentre Auriane Denis, dalla Champagne porta la maestria di un récoltant nel cuore di Bouzy; mentre Alvina Pernot è la nuova stella di Puligny-Montrachet, già acclamata dalla critica internazionale; infine, Nicolas Rossignol (Beaujolais): un talento consolidato che porta il suo stile unico in una nuova avventura.

Cuzziol Grandi Vini continua a crescere grazie a una struttura capillare e ben organizzata, con 30 collaboratori, 163 agenti di vendita, 7.200 clienti attivi in tutta Italia, 145 aziende vinicole distribuite (43 italiane e 102 estere) e 2 milioni di bottiglie consegnate nel 2024. Così, la costante attenzione all'innovazione e alla formazione della rete vendita, unita a un servizio logistico efficiente e a una comunicazione incisiva, rappresentano il cuore pulsante dell’azienda con un approccio basato su strategia, innovazione e una visione a lungo termine. A questo punto si può aggiungere - riportiamo i commenti raccolti presso alcuni banchi d’assaggio - che Cuzziol Grandi Vini si conferma un partner affidabile per produttori e clienti, continuando a scrivere una storia fatta di eccellenza e passione per il vino.