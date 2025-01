Iscrizioni aperte al Venice International Wine Trophy Bubbles 2025

È arrivato il momento che tutte le cantine stuzzicate dalle bollicine stavano aspettando: le iscrizioni per il Venice International Wine Trophy Bubbles 2025 sono ufficialmente aperte.La quarta edizione di questo concorso internazionale promette di essere ancora più esclusiva, coinvolgente e, naturalmente, scintillante, con un’ampia gamma di categorie dedicate agli amanti degli spumanti e dei frizzanti.

Le iscrizioni per il Venice International Wine Trophy Bubbles 2025 sono aperte

La sfida delle bollicine a Venice International Wine Trophy Bubbles

Sei pronto a far brillare le tue bollicine di qualità? Se la tua cantina ha un vino spumante che merita di essere conosciuto, il Venice International Wine Trophy Bubbles 2025 è la vetrina ideale. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte e la competizione è destinata a un pubblico molto variegato. In questa edizione, un’importante novità farà parlare di sé: il pubblico avrà un ruolo centrale! Durante l’evento “Bollicine in Villa”, che si terrà il 29 e 30 marzo 2025 a Villa Farsetti, i partecipanti potranno degustare tutte le etichette in gara e votare il loro vino preferito. Il trofeo Wine Lover andrà infatti al vino più votato dalla giuria popolare, un premio che sicuramente aggiungerà un ulteriore valore al riconoscimento.

Le categorie in gara a Venice International Wine Trophy Bubbles

Il concorso si divide in diverse categorie, in modo da valorizzare tutte le tipologie di spumante, per ogni palato ed esigenza. Ecco le categorie in cui è possibile iscrivere il proprio vino:

Vini Bianchi Metodo Classico

Vini Bianchi Metodo Martinotti o Charmat

Rosati Spumanti Metodo Classico

Vini spumanti Dolci Metodo Classico o Charmat

Ogni categoria avrà i suoi vincitori, scelti da una giuria qualificata, composta da esperti del settore e professionisti del mondo enologico. Non mancheranno momenti di confronto e approfondimento, occasione in cui i partecipanti potranno imparare dai giudizi dei tecnici e raccogliere suggerimenti per migliorare sempre più la qualità dei loro prodotti.

La giuria di Venice International Wine Trophy Bubbles

A valutare le bollicine in gara, ci sarà una giuria, composta da enologi, sommelier e critici del settore, che valuteranno i vini in base a diversi criteri di qualità, come l’equilibrio, la complessità, la tipicità e la freschezza. Insomma, un vero e proprio esame a cui le tue bollicine dovranno rispondere, con l’obiettivo di conquistare uno dei prestigiosi trofei in palio.

I premi di Venice International Wine Trophy Bubbles

Il premio per ogni categoria non si ferma alla semplice menzione. I vini vincitori riceveranno trofei in oro, argento o bronzo, accompagnati da bollini autoadesivi da apporre sulle bottiglie. Questi riconoscimenti non solo rappresentano un vanto per le cantine e i produttori, ma sono anche un’importante forma di visibilità per i consumatori e i professionisti del settore, che possono così riconoscere le etichette premiate come sinonimo di qualità.

In particolare, i trofei verranno consegnati durante una cena di gala che si terrà alla fine dell'evento, dando modo a tutti i partecipanti di gustare i migliori spumanti in un ambiente esclusivo e prestigioso.

Bollicine in Villa

La manifestazione Bollicine in Villa è l’occasione per il pubblico di immergersi nel mondo delle bollicine. Questo evento si terrà a Villa Farsetti, una cornice storica e affascinante che ospiterà tutti i partecipanti per una due giorni all'insegna del gusto e della convivialità.

Non solo degustazioni, ma anche eventi collaterali e attività che renderanno l’esperienza ancora più coinvolgente. Sarà possibile interagire con i produttori, ascoltare le storie delle cantine e conoscere le curiosità che si celano dietro ogni bottiglia. Un'opportunità unica per tutti gli amanti del vino e per coloro che sono alla ricerca di nuove tendenze nel mondo delle bollicine.

Come partecipare a Venice International Wine Trophy Bubbles

Iscriversi al Venice International Wine Trophy Bubbles 2025 è semplice. Le cantine interessate possono farlo direttamente online, compilando il modulo di iscrizione presente sul sito ufficiale del concorso. Ma attenzione, c'è una scadenza da rispettare! L’iscrizione deve essere completata entro il 25 febbraio, e i vini devono essere inviati entro il 28 febbraio. Inoltre, la quota di iscrizione è fissata a 50 euro (IVA inclusa) per campione, con uno sconto di 10 euro per le cantine che partecipano anche alla manifestazione Bollicine in Villa.

Partecipa al Venice International Wine Trophy Bubbles 2025 e fai conoscere le tue bollicine

È importante ricordare che ogni partecipante dovrà inviare 3 bottiglie del proprio vino, corredate di etichetta, e completare il pagamento della quota tramite bonifico bancario.

Venice International Wine Trophy Bubbles, vetrina per le bollicine

Con una giuria internazionale e la partecipazione di cantine da ogni angolo del globo, il Venice International Wine Trophy Bubbles 2025 è destinato a essere uno tra gli appuntamenti più importanti dell’anno per chi produce spumanti e frizzanti. Un'opportunità per far conoscere il proprio prodotto a un pubblico sempre più vasto e competente, e per raccogliere feedback diretti da professionisti del settore.

Che tu sia un produttore esperto o una giovane cantina emergente, il Venice International Wine Trophy Bubbles 2025 offre un'occasione per mettersi alla prova, fare networking e, soprattutto, far brillare le proprie bollicine in una delle manifestazioni enologiche tra le più prestigiose d'Italia.