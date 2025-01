Con le Lasagne vino bianco o rosso? Decanter le elogia e dice cosa abbinare

Altro che menu iper-costruiti o proposte cervellotiche di certi fine dining. Agli stranieri piace la Cucina italiana autentica, a partire magari da quella pizza che la Michelin continua a bandire dalla sua guida, in crisi di autorevolezza e marketing-pilotata. A darci una dimostrazione chiara di ciò che conta davvero per i “non italiani” è ora Julie Sheppard che su Decanter, una delle più autorevoli testate internazionali di vino fa un elogio alle Lasagne, proponendo alcuni abbinamenti con vini ritenuti al top. con quello che sarebbe la portata regina di una tavola italiana doc.

Le lasagne al forno come piatto preferito dagli stranieri secondo Julie Sheppard

«Pochi piatti evocano il calore e il fascino della cucina italiana come le lasagne al forno». Questo l’incipit di un suo articolo che certamente sarà valutato con indifferenza o superiorità dai tanti, troppi, guidaioli italiani impegnati a fare il conto degli ingredienti della nuova cucina italiana, di quella che più è lontana dalla nostra tradizione meglio sembra essere… Al contrario, la Sheppard parla di un «capolavoro a strati di pasta, besciamella e carne macinata […] diventato un piatto preferito in tutto il mondo». Parole difficilmente riscontrabili nei sacri testi della critica enogastronomica nazionale degli ultimi testi… ma che trovano piena conferma nella stragrande maggioranza delle famiglie italiane.

Una teglia di lasagne non manca mai nelle case degli italiani

Decanter va anche oltre e, pur ricordando che «per quanto le lasagne possano essere deliziose, i loro sapori ricchi e complessi possono rendere difficile abbinarle al vino», ci fornisce un originale schema per la scelta di vini partendo da una base di buona acidità: «L'acidità taglia gli strati di cremosa besciamella e carne macinata saporita del piatto - si legge nell’articolo -, creando equilibrio e migliorando l'esperienza culinaria complessiva».

La classica lasagna col vino rosso

In primo luogo si punta su vini freschi come il Barbera

Julie Sheppard ci dimostra qual’è il valore delle lasagne portando come testimone Matthieu Longuère, responsabile dello sviluppo del vino presso Le Cordon Bleu London, secondo il quale «Le lasagne tendono ad essere piuttosto ricche di sapore, soprattutto con besciamella e carne macinata, quindi un vino rosso è il compagno perfetto». E la prima proposta si gioca fra un Barbera, Beaujolais fatto con Gamay o uno Zweigelt austriaco. Il puntare su vini freschi e succosi è condivisa anche da Eric Zwiebel, sommelier e consulente enologico, che aggiunge Dolcetto, Blaufränkisch o Gamay come scelte eccellenti. Ma non disdegna di utilizzare un rosato…

Il Sangiovese e il Nebbiolo garantiscono vini ottimi per le Lasagne

Detto di questi pareri Decanter insiste però sull’abbinamento di territorio e l’attenzione non può che cadere sul SanGiovese, piantato in tutta l’Emilia-Romagna, patria delle lasagne, ma cuore anche dell’offerta enologica toscana. L’acidità di questo vitigno è vantaggiosa per smorzare la ricchezza di una lasagna. E questo è quello che sostiene pure Felix Paffard, sommelier di Nipotina, uno dei migliori ristoranti italiani di Londra, che ricorda come «i rossi leggeri e molto acidi completeranno anche il pomodoro nella salsa». La sua proposta è per un Chianti, ma non disdegna neanche Barbaresco o Barolo, visto che il Nebbiolo non è certo inferiore per acidità al Sangiovese.

I dubbi sul Lambrusco ...

Ma attenzioni, Decanter indica anche i vini che sarebbero da evitare. «Evitate i vini con troppa quercia», segnala Longuère che temo un contrasto con vini dai “sapori prepotenti”. Un parere condiviso da Zwiebel che avverte sui rischi che i tannini elevati possano sopraffare il palato.

Ma se Decanter propone di non abbinare vini troppo strutturati, allo stesso tempo allontana un abbinamento per molti quasi obbligatorio con il Lambrusco perché gli stili molto leggeri «non reggeranno la ricchezza delle lasagne. I rossi più leggeri non farebbero favori né al vino né al cibo. Il punto debole sta nel trovare vini freschi e vivaci, ma abbastanza sostanziosi da stare al passo con il profilo corposo del piatto». Non si può che concordare, ricordando però che oggi ci sono Lambrusco che vanno oltre la leggerezza e puntano su struttura ed eleganza che ben si accompagnano alle lasagne. Forse qui Decanter fa un po' di snobbismo che si potrebbe evitare...

Lasagne bianche o vegetariane col vino bianco

Chardonnay e altri bianchi per le Lasagne bianche o quelle vegetariane

Ma proseguiamo. Quasi a voler sottolineare come le Lasagne siano un grande piatto che ha anche tante interpretazioni, la Sheppard affrontato anche il tema di quelle bianche o di quelle vegetariane. Ed ecco allora che per lasagne bianche cremose con ricotta o funghi, senza salsa di pomodoro, si introducono i vini bianchi: «uno Chardonnay leggermente invecchiato in botte funzionerebbe bene»» sintetizza Longuère. Gli dà ragione Alessandro Mannello del ristorante di quartiere The Kitchen at Holmes, di Londra, che propone lasagne bianche, una variante delle tradizionali lasagne al pomodoro. Si tratta di un piatto ricco e cremoso, fatto con funghi porcini e salsiccia italiana e che il ristorante propone con vini con «poco tannino e una buona acidità per smorzare la ricchezza del piatto».

Lasagne vegetariane

In questo caso il ristoratore italiano propone uno Chardonnay Piemonte o un Pinot Nero. Il primo può essere Invecchiato in botte per aggiungere sapori extra cremosi, o non invecchiato in botte per chi preferisce luminosità e note più leggere. Per il rosso il Pinot nero sembra l’ideale perché leggero e con poco tannino: «le note terrose del vino completeranno perfettamente anche i funghi in questo piatto - dice, mentre l'acidità taglierà la ricchezza della besciamella».

E arriviamo infine alle lasagne vegetariane. Per le versioni più delicate, si punta sui bianchi italiani autoctoni e su uno Chardonnay fresco non invecchiato in botte. La loro freschezza completa i sapori più sottili aggiungendo un contrasto rinfrescante.