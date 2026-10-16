MOMENTO
Valdobbiadene Docg, ma senza bollicine: Drusian rilancia il suo vino fermo
Drusian presenta Momento, il nuovo volto del Valdobbiadene Docg Tranquillo: stesso vino, ma un’identità rinnovata tra Glera, territorio e un nuovo linguaggio estetico che invita a fermarsi e assaporare con calma.
Ci sono momenti che meritano di essere assaporati senza fretta. Un calice, una tavola apparecchiata, il tempo ritrovato. È da questa idea che nasce Momento, il nuovo volto del Valdobbiadene Docg Tranquillo di Drusian. Un vino che ha già una storia e che appartiene da tempo alla produzione dell’Azienda Agricola Drusian Francesco, tra le colline di Conegliano e Valdobbiadene. Oggi si presenta con un nuovo nome e un’identità completamente rinnovata. Un’evoluzione che non cambia il vino, ma sceglie un nuovo modo di raccontarlo.
Momento, il nuovo volto del Valdobbiadene DOCG Tranquillo
Momento è un invito ad esserci, a concedersi una pausa dalla frenesia quotidiana e a ritrovare il piacere delle cose autentiche: un calice da condividere, una conversazione, una tavola attorno alla quale soffermarsi un po’ più a lungo. Il nome racchiude proprio il desiderio di trasformare un gesto quotidiano in un momento da assaporare.
Anche la bottiglia segue questa filosofia. Toni neutri, ispirati ai colori della terra, forme pulite e un’etichetta essenziale accolgono un dettaglio che è molto più di un semplice elemento grafico. Il piccolo tassello in lamina nasce infatti da un pattern più ampio, composto da segni e forme che richiamano ciò che circonda l’Azienda: la terra, la vite, il paesaggio, la natura. Un motivo destinato a diventare nel tempo un elemento identitario del nuovo corso estetico di Drusian e del restyling che coinvolgerà la produzione.
Momento, il vino fermo 100% Glera di Drusian
Momento resta profondamente legato alle sue origini, ma guarda avanti. È un vino fermo prodotto da uve 100% Glera che porta con sé il territorio di Valdobbiadene e una nuova sensibilità: quella di chi sceglie di guardare oltre il conosciuto per ritrovarsi.
Per scoprirlo, la cantina Drusian apre le sue porte dal lunedì al venerdì, su prenotazione, con visite e degustazioni. Un’occasione per conoscere il vino nel luogo in cui nasce, attraversare la storia dell’Azienda e lasciarsi accompagnare fino al calice. Perché a volte basta un calice per fermare il tempo, anche solo per un Momento.