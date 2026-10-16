Ci sono momenti che meritano di essere assaporati senza fretta. Un calice, una tavola apparecchiata, il tempo ritrovato. È da questa idea che nasce Momento, il nuovo volto del Valdobbiadene Docg Tranquillo di Drusian. Un vino che ha già una storia e che appartiene da tempo alla produzione dell’Azienda Agricola Drusian Francesco, tra le colline di Conegliano e Valdobbiadene. Oggi si presenta con un nuovo nome e un’identità completamente rinnovata. Un’evoluzione che non cambia il vino, ma sceglie un nuovo modo di raccontarlo.

Il nuovo Momento dell'Azienda Agricola Drusian

Momento, il nuovo volto del Valdobbiadene DOCG Tranquillo

Momento è un invito ad esserci, a concedersi una pausa dalla frenesia quotidiana e a ritrovare il piacere delle cose autentiche: un calice da condividere, una conversazione, una tavola attorno alla quale soffermarsi un po’ più a lungo. Il nome racchiude proprio il desiderio di trasformare un gesto quotidiano in un momento da assaporare.

Anche la bottiglia segue questa filosofia. Toni neutri, ispirati ai colori della terra, forme pulite e un’etichetta essenziale accolgono un dettaglio che è molto più di un semplice elemento grafico. Il piccolo tassello in lamina nasce infatti da un pattern più ampio, composto da segni e forme che richiamano ciò che circonda l’Azienda: la terra, la vite, il paesaggio, la natura. Un motivo destinato a diventare nel tempo un elemento identitario del nuovo corso estetico di Drusian e del restyling che coinvolgerà la produzione.

Momento, il vino fermo 100% Glera di Drusian

Momento resta profondamente legato alle sue origini, ma guarda avanti. È un vino fermo prodotto da uve 100% Glera che porta con sé il territorio di Valdobbiadene e una nuova sensibilità: quella di chi sceglie di guardare oltre il conosciuto per ritrovarsi.

Momento è un invito a concedersi una pausa dalla frenesia quotidiana