Pellegrini spa presenta Pellegrini Christmas Records, una cartella stampa che prende ispirazione dal mondo dei vinili per raccontare una selezione di etichette pensate per accompagnare le diverse occasioni della convivialità natalizia. Il progetto si sviluppa come un doppio LP immaginario, articolato in quattro lati dedicati a vini bianchi, vini rossi, bollicine e spirits. Ogni categoria comprende tre referenze, proposte per seguire il ritmo delle feste dall'aperitivo ai piatti principali, fino al brindisi e al dopocena. Una narrazione che associa il linguaggio della musica a quello del vino, con etichette e stili differenti da scoprire e abbinare ai momenti trascorsi a tavola.

Pellegrini spa presenta Christmas Records, con 12 etichette da consigliare per le feste

Dai bianchi ai rossi, le etichette per il pranzo di Natale

Il primo lato è dedicato ai vini bianchi, pensati per aprire il pasto e accompagnare aperitivi, primi piatti e portate di pesce. Il Lugana Doc Elemento di Famiglia Olivini, fresco, sapido e minerale, è proposto come una scelta versatile per iniziare la convivialità. Il Riesling di Falkenstein si distingue invece per i profumi di pesca, albicocca e agrumi, sostenuti da una spiccata mineralità e da una buona acidità.

Vini bianchi della Christmas Records: Lugana Doc Elemento di Famiglia Olivini, Riesling di Falkenstein ed Exultet di Quintodecimo

Chi cerca un bianco più strutturato può orientarsi su Exultet di Quintodecimo, un Fiano elegante, caratterizzato da sentori di tiglio, acacia e timo, accompagnati da note di agrumi canditi e miele. Con il lato B del primo LP entrano in scena i vini rossi, abbinati alle portate più ricche e ai pranzi che si allungano. Meme di Fattoria di Petrognano è un Sangiovese in purezza, diretto e legato al territorio.

Vini rossi della Christmas Records: Meme di Fattoria di Petrognano, La Barbera d’Asti di Frasca e l’Etna Rosso di Graci

La Barbera d’Asti di Frasca, proveniente dall’area tra Nizza Monferrato, Agliano Terme e Moasca, punta su freschezza e versatilità. L’Etna Rosso di Graci porta invece nel calice il carattere vulcanico del Nerello Mascalese coltivato sulle pendici del vulcano siciliano.

Bollicine per il brindisi e spirits per il dopocena

Il secondo LP si apre con le bollicine, protagoniste del brindisi natalizio. Cuvée 85 di Monfort è un Metodo Classico trentino a base di Chardonnay e Pinot Nero, fresco e fragrante, con un perlage fine e persistente. Ammonites di Camilucci è un Franciacorta Dosaggio Zero DocG che combina Chardonnay, Pinot Nero e Pinot Bianco, con vini di riserva che contribuiscono a definirne la personalità.

Le bollicine della Christmas Records: Cuvée 85 di Monfort, Ammonites di Camilucci e Cuvée 749 di Jacquesson

Più articolata la proposta di Cuvée 749 di Jacquesson, che unisce l’annata 2021 a vini di riserva di diverse annate per cercare equilibrio e complessità. A chiudere il percorso sono gli spirits, pensati per il momento successivo al pasto. Il Vermouth Rosso di Vecchia Scuola di Torino valorizza il vino del territorio attraverso erbe sabaude, botaniche e spezie.

Gli spirits della Christmas Records: Vermouth Rosso di Vecchia Scuola di Torino, Medichina di Elixir PPS e AD Highland di Ardnamurchan