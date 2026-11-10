Nel comune di Valdobbiadene (Tv), tra le località di San Pietro di Barbozza, Saccol e Santo Stefano, si estende il Cartizze, uno dei cru più riconoscibili del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg. Sono appena 108 ettari di vigna, nel cuore delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, tutelate dal 2019 come Patrimonio Mondiale Unesco. In questa sottozona, Val d’Oca - brand d’eccellenza di Cantina Produttori di Valdobbiadene dedicato al canale Horeca - può contare su 14 ettari, distribuiti tra parcelle differenti, parte del patrimonio viticolo conferito dai suoi 600 soci.

L'uva del cru Cartizze, da cui Val d'Oca produce alcune delle sue eccellenze

Il paesaggio alterna zone più impervie, con pendenze ripide e scoscese, a versanti che degradano più dolcemente verso sud; la conformazione determina ancora oggi le pratiche in vigneto. Le operazioni manuali possono richiedere fino a 800 ore per ettaro ogni anno.

Un Cartizze Extra Brut da 3.990 bottiglie numerate

È dalla conoscenza maturata nel tempo su queste Colline e dall’osservazione delle diverse caratteristiche dei vigneti che prende forma una nuova interpretazione del Cartizze, orientata a mettere in evidenza freschezza, verticalità e componente minerale. Il Valdobbiadene Superiore di Cartizze Docg Extra Brut porta infatti il cru verso un dosaggio più secco rispetto allo stile storicamente più morbido della tipologia.

Il Valdobbiadene Superiore di Cartizze Docg Extra Brut

Prodotto con le uve della vendemmia 2025 e in edizione limitata di 3.990 bottiglie numerate, presenta meno di 2 g/l di zucchero residuo. Nasce da un assemblaggio di basi dell’areale del Cartizze, selezionate con l’obiettivo di valorizzare l’espressione varietale e territoriale delle uve.

Stefano Gava: «Un’espressione più attuale del cru»

«L’apertura del disciplinare a dosaggi più secchi ci ha permesso di lavorare fin dal 2019 su interpretazioni Extra Brut del Valdobbiadene Docg, a partire dal Rive di Santo Stefano. Con il Cartizze abbiamo voluto compiere un passo ulteriore, valorizzando alcune parcelle dei vigneti dei nostri soci particolarmente vocate, e restituire un’espressione più attuale del cru», racconta il direttore generale di Val d’Oca Stefano Gava.

Stefano Gava, direttore generale di Val d’Oca

Alla base del progetto c’è una selezione di parcelle situate tra i 230 e i 320 metri di altitudine, su suoli argillosi, composti da arenarie e quarziti, affiancata da un lavoro enologico mirato sulla gestione delle fermentazioni e della presa di spuma. La vendemmia è manuale e avviene negli ultimi giorni di settembre. In cantina la fermentazione si svolge a temperatura controllata tra 16 e 18 °C; il vino affina poi naturalmente sulle fecce prima della presa di spuma in autoclave, dove riposa per un mese prima dell’imbottigliamento. Consulente del progetto è Riccardo Cotarella, presidente di Assoenologi ed enologo, formatosi alla scuola di viticoltura ed enologia di Conegliano.

Note floreali, sapidità e una bottiglia con materiali naturali

Nel calice il Cartizze Extra Brut si presenta giallo paglierino luminoso con riflessi verdognoli e un perlage fine e persistente. Il profilo aromatico richiama il glicine e i fiori bianchi, accompagnati da pera, mela verde e delicate sfumature agrumate. Al palato il sorso è snello e verticale, sostenuto da acidità e sapidità, con una chiusura pulita e persistente. Pensato anche per la ristorazione, si abbina a crudité di mare e primi piatti. Il richiamo al territorio prosegue anche nella veste della bottiglia. L’etichetta è realizzata utilizzando pigmenti minerali, polveri naturali e resine derivate dalla terra al posto degli inchiostri chimici.

L’etichetta del Cartizze Extra Brut è realizzata utilizzando pigmenti minerali, polveri naturali e resine derivate dalla terra al posto degli inchiostri chimici

La superficie contiene inoltre una mescola di pietre provenienti dalla sottozona del Cartizze, polverizzate, trasformate in pasta e applicate su supporto cartaceo da recupero. La bottiglia è completata da una capsula Symbiosis®, in carta combinata con alluminio, che riduce del 30% l’impronta di carbonio rispetto alle capsule tradizionali.

Il nuovo Extra Brut amplia la linea Val d’Oca Heritage