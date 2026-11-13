Il Belle Époque 2018 si veste d’arte: la firma di Iris van Herpen per Perrier-Jouët

La designer olandese Iris van Herpen, tra le protagoniste dell’haute couture contemporanea, porta la propria ricerca sulle forme della natura nel mondo dello Champagne. Dopo aver ricevuto nel dicembre 2025 il Perrier-Jouët Design for Nature Award, ha avviato una collaborazione con Maison Perrier-Jouët che si traduce in creazioni artistiche dedicate alle cuvée Belle Époque. Al centro del progetto c’è il Perrier-Jouët Belle Époque 2018, reinterpretato in un’edizione limitata attraverso un lavoro condiviso con la Chef de Caves Séverine Frerson.

Il Perrier-Jouët Belle Époque 2018 in edizione limitata con bottiglia disegnata dall'artista Iris van Herpen

Perrier-Jouët Belle Époque 2018, la cuvée in edizione limitata

La Dedicated Cuvée by Iris van Herpen nasce dal confronto tra la designer e Séverine Frerson sul modo in cui le texture naturali influenzano emozioni, percezione ed esperienza sensoriale. Il progetto coinvolge vino e presentazione: van Herpen ha reinterpretato la bottiglia e la confezione di Perrier-Jouët Belle Époque 2018, mentre Frerson ha elaborato un’espressione su misura della cuvée, con un dosaggio personalizzato sviluppato in dialogo con l’artista.

Iris van Herpen al lavoro

Il risultato esalta il carattere floreale e la trama gustativa dello Champagne. I profumi richiamano fiori bianchi, pera cotta e pompelmo, con un delicato accenno di pepe bianco. Il finale è elegante e setoso. La ricerca di van Herpen, che mette in relazione materiali diversi - metallo, legno, seta e velluto - trova così una corrispondenza nell’esperienza sensoriale della cuvée.

Le creazioni artistiche per Perrier-Jouët Belle Époque

La collaborazione prende forma anche in Symphonic Bloom, scultura tattile concepita dopo le conversazioni con Séverine Frerson a Épernay. L’opera interpreta il modo in cui le sfumature dello Champagne si stratificano nel tempo: le diverse consistenze sensoriali sembrano sbocciare attorno al collo della bottiglia e svilupparsi verso l’alto. Van Herpen si è ispirata ai ritmi meno percettibili del mondo naturale e ai vigneti della Maison ad Ambonnay e Cramant, territori noti per il terroir e per lo Chardonnay, uva che contribuisce al carattere floreale delle cuvée.

La Symphonic Bloom di Iris van Herpen, che avvolge un raro jeroboam di Perrier-Jouët Belle Époque 1988

Attraverso la cimatica, lo studio delle forme prodotte da suoni e vibrazioni, la designer ha trasformato fenomeni impercettibili in motivi visivi. «In natura esiste una danza silenziosa, eppure costantemente presente, di frequenze, ritmi e processi biologici che plasmano incessantemente la vita» afferma Iris Van Herpen. Realizzata in seta e oro riciclato a 22 carati, Symphonic Bloom avvolge un raro jeroboam di Perrier-Jouët Belle Époque 1988.

Iris van Herpen mentre lavora sulla sua Symphonic Bloom

Da questa opera unica deriva Symphonic Life, Collector’s Edition di soli dieci esemplari numerati. Ogni creazione veste un magnum di Perrier-Jouët Belle Époque 1999 con un elemento decorativo in oro riciclato a 22 carati. Ultima annata prima del nuovo millennio, lo Champagne ha trascorso oltre 25 anni nelle cantine di Épernay, sviluppando profondità e complessità e conservando una freschezza ariosa. Emergono note di fiori bianchi e mandorla dolce, insieme a sentori di incenso, tabacco, albicocca e limone candito.

Perrier-Jouët e Iris van Herpen a Design Miami 2026

Il progetto sarà presentato anche a Design Miami, nel dicembre 2026, dove la Maison e la fiera hanno invitato van Herpen a esporre la creazione realizzata per il Design for Nature Award. Il programma comprenderà un Banquet of Nature ideato con la designer e un’esperienza gastronomica firmata dallo chef Pierre Gagnaire, ambassador di Perrier-Jouët e insignito di numerose stelle Michelin.