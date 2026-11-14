A Udine c'è un birrificio artigianale che si ispira al cinema

A Udine, Wild Raccoon ha costruito la propria identità mettendo insieme due passioni: la birra artigianale e il cinema. Il birrificio nasce all'inizio del 2024 dall'iniziativa di Filip Lozinski, titolare della società, insieme ai birrai Alberto Badiluzzi e Davide Bombardier. La cinematografia non è soltanto una fonte d'ispirazione, ma una componente riconoscibile del progetto: ogni birra diventa anche un omaggio a questo universo, mentre il lavoro quotidiano si concentra sulla qualità e sulla sperimentazione di stili differenti, senza perdere il riferimento alla tradizione. In poco più di due anni l'attività ha raggiunto una produzione dichiarata di 3.000 ettolitri nel 2026. Un percorso che si sviluppa attraverso un catalogo eterogeneo, nel quale convivono IPA, lager, birre acide e interpretazioni di stili classici. La distribuzione si rivolge sia al mercato B2B, con una rete organizzata tra vendita diretta e distributori in esclusiva nelle diverse regioni, sia al consumatore finale attraverso lo shop online.

Wild Raccoon ha avuto una produzione dichiarata di 3.000 ettolitri nel 2026

La tap room di Udine tra birre proprie e ospiti

Il rapporto diretto con il pubblico passa anche dalla Wild Raccoon Tap Room, in via Paolo Sarpi 12/C a Udine. Il locale riprende alcune atmosfere dei craft beer bar americani e le combina con riferimenti al cinema indipendente, in continuità con l'identità del birrificio. La proposta alla spina comprende 12 vie e due pompe inglesi, con una rotazione delle birre che permette di alternare produzioni più classiche, novità e sperimentazioni. Tre delle vie sono riservate stabilmente ad altri birrifici: una scelta che apre il locale anche a produzioni esterne e consente di affiancare al catalogo Wild Raccoon quello di altri protagonisti della scena artigianale. La cucina propone panini e finger food di ispirazione americana, con richiami alla gastronomia italiana. La tap room diventa così uno spazio in cui la produzione incontra il consumo e il birrificio può raccontare direttamente il proprio lavoro. Per il confezionamento Wild Raccoon utilizza fusti Polykeg da 24 litri, con capacità differenziate per alcune tipologie - 20 litri per le Pastry Sour e 16 per le Imperial Stout - e fusti in acciaio da 20 litri. Le birre sono disponibili anche in lattine da 44 cl. Alla vendita attraverso i canali professionali si affianca lo shop online, dedicato al mercato B2C.

Dalle IPA alle sour, quattro birre raccontano Wild Raccoon

La varietà degli stili è uno degli elementi che caratterizzano la produzione di Wild Raccoon. Tra le etichette di riferimento c'è 5 Minute Window, West Coast IPA da 6,8% e attuale birra più venduta del birrificio. Il profilo è secco, amaro e scorrevole, con una luppolatura basata su Citra, Mosaic e Simcoe, varietà selezionate ogni anno negli Stati Uniti. La base di malto molto chiaro e fiocchi di riso contribuisce a mantenere il corpo snello, mentre il lievito Chico accompagna una fermentazione dal profilo pulito, lasciando spazio alle caratteristiche dei luppoli. Su un registro diverso si colloca Crush on You, Session NEIPA al 5%. La birra punta su una componente aromatica intensa, sostenuta da Citra, Idaho 7, Mosaic e Galaxy. L'utilizzo di un lievito Hazy favorisce il carattere fruttato, mentre la gradazione contenuta e l'equilibrio tra morbidezza, secchezza e amarezza ne definiscono la bevibilità.

Wild Raccoon: alcune birre

Con Ragioniere, Batti?, Italian Pilsner al 5%, il birrificio si confronta invece con uno stile che ha assunto una propria identità nel panorama brassicolo nazionale. La luppolatura a freddo con Saaz, Spalter Select e Saphir contribuisce a un profilo floreale e leggermente erbaceo, accompagnato da un amaro contenuto. La componente più sperimentale emerge con Dolci on Fire: Crostata all'Albicocca, Pastry Sour al 5,5%. È la più popolare tra le birre acide del birrificio e nasce dall'incontro tra dolcezza e acidità, con l'impiego di diversi batteri lattici e importanti quantità di purea di frutta. L'obiettivo è richiamare nel bicchiere le sensazioni di una crostata all'albicocca, portando il linguaggio della pasticceria nella produzione brassicola.

Niceness Doesn't Last, la stout che racconta la passione di Filip Lozinski

Tra le birre che hanno un significato particolare per il titolare c'è Niceness Doesn't Last, Nitro Irish Dry Stout. Per Filip Lozinski rappresenta un ritorno alle origini della propria passione brassicola, nata proprio dall'assaggio di una Guinness. «Il mio amore per la birra è nato assaggiando per la prima volta una Guinness, che mi ha fatto innamorare immediatamente di questo stile. Per questo Niceness è una birra particolarmente importante per me: rappresenta la nostra interpretazione del mio stile birrario preferito», racconta.

Wild Raccoon: Niceness Doesn't Last